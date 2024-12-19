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İki derste geçme notu 70'e çıkarıldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı derslerinin geçme notunun 70'e çıkarıldığını hatırlattı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Aralık 2024 13:56, Son Güncelleme : 19 Aralık 2024 13:58
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İki derste geçme notu 70'e çıkarıldı

Bakan Tekin, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesince düzenlenen 'UNESCO Türkiye Milli Komisyonu 7. Büyük Buluşması' programına katıldı. Burada konuşan Bakan Tekin, Türkçe ile ilgili çok kapsamlı bir süreç başlattıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Dil becerilerinin klasik ya da test sınavları ölçülme ilkesinden vazgeçip dört temel beceri üzerinden hem Türkçe hem Türk Dili Edebiyatı derslerinin değerlendirilmesi sürecini başlattık. Biraz tartışmalı oldu ama her iki derste de geçme notunu 70'e çıkardık diğer derslerden farklı olarak. Bu projeksiyonu besleyecek 'dilimizin zenginlikleri', 'söz darlığımız', 'sözlük okumak özgürlüktür' gibi çok farklı projeler geliştirdik. Bu geçtiğimiz yıl uygulandı. Bu yıl da aynı kararlılıkla devam ettireceğiz. Biz bu ve benzeri projelerle aslında burada genel anlamda UNESCO'nun, özelde de komisyonun çalışmalarına destek olabilecek birlikte yakın çalışabilecek iş birliği alanlarımız olduğunu, ben en azından başlıklar halinde gündeme getirilmesi, çalışma daha işlevsel hale getireceğini ifade etmek için buraya geldim."

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