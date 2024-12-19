Silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı yakalandı
Kastamonu'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Aralık 2024 14:20, Son Güncelleme : 19 Aralık 2024 14:21
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte silah kaçakçılığı yaptıkları belirlenen zanlıların adreslerine operasyon düzenledi.
Operasyonda şüpheliler N.G.G, H.K.G, B.K, A.E. ve S.A.D. yakalandı.
Bu kişilerin ikamet ve araçlarındaki aramada ruhsatsız 3 tabanca, 2 av tüfeği ile çok sayıda fişek ele geçirildi.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.