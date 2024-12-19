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Türk-İş'in asgari ücret talebi belli oldu

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, yeni yılda geçerli olacak asgari ücrete ilişkin tekliflerinin 29 bin 583 lira olduğunu bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Aralık 2024 16:00, Son Güncelleme : 19 Aralık 2024 17:43
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Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun işçi heyetinde yer alan üyelerle TÜRK-İŞ Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında bugüne kadar geçen süreci hatırlatan Atalay, TÜRK-İŞ'in neden asgari ücret talebini açıklamadığına ilişkin eleştiriler olduğunu belirtti.

Öncelikle işverenin asgari ücret teklifini açıklaması gerektiğini dile getiren Atalay, "antidemokratik bir asgari ücret yapısı" olduğunu ifade etti.

Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun bugünkü toplantısında işveren ve hükümetten teklif beklediklerini, bu sebeple kendi taleplerini açıklamadıklarını söyledi.

Hükümet ve işverenin ücret teklifinde bulunmadığını, kamuoyunda ise kendilerinden ücret taleplerini duymaya dönük beklenti oluştuğunu ifade eden Atalay, Komisyonun işçi heyeti üyelerinden asgari ücret taleplerini yazılı istediklerini bildirdi.

- "İşçi ve ailesine nefes aldıracak bir geçim ücreti açıklayın"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "ülkenin durumunun iyiye gittiği ve bundan işçilerin de pay alacağına" ilişkin açıklamalarda bulunduğunu belirten Atalay, "Madem iyiye gidiyorsa asgari ücret, geçim ücreti oldu. İşçi ve ailesine nefes aldıracak bir geçim ücreti açıklayın da bundan hepimiz mutlu olalım." dedi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun işçi heyetinde yer alan basın mensubu Sezer Özseven'den işçilerin talebinin yazılı olduğu metni alan Atalay, daha sonra şunları okudu:

"TÜRK-İŞ Başkanlar Kuruluna; asgari ücretli işçiler olarak, Asgari Ücret Tespit Komisyonuna önerimiz, asgari ücrete yüzde 45 enflasyon oranı üzerine refah payı eklenerek zam yapılmasıdır. Yüzde 20 refah payı eklenmesi durumunda asgari ücret 29 bin 583 lira olmaktadır. Enflasyon oranı üzerine refah payı eklenmeden yapılacak olan zam yaşanabilir olmayacaktır."

Bu ücretin, TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu ve Asgari Ücret Tespit Komisyonundaki işçi heyetinin belirlediği bir ücret olduğunu ifade eden Atalay, "Sayın Mehmet Şimşek diyor ya 'Büyüyoruz, işler iyiye gidiyor' diye. Büyüyorsak ver arkadaş." ifadesini kullandı.

Atalay, şöyle devam etti:

"Bir sonraki toplantının tarihini bilmiyorum. Rakam bu. Bunu verirlerse imza atarız, vermezlerse imza atmayız, orada olmayız. Görüşünü açıklaması gerekenler açıklamadı, biz de mecbur kaldık, bunu size açıklıyoruz. Yani bunların, TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulunun, bizim talebimiz bu. Bunu getirirlerse biz orada oluruz, getirmezlerse olmayız."

Atalay'ın asgari ücret beklentilerini açıklamasının ardından söz alan Özseven, Asgari Ücret Tespit Komisyonunda 3 haftadır rakamların olmasını beklediklerini ama bunun olmadığını belirterek, asgari ücretlilere verilecek ücretin yaşanabilir bir ücret olmasını talep ettiklerini söyledi.

Özseven, Atalay'ın açıkladığının altındaki ücretin yaşam koşullarını zorlaştıracağını dile getirdi.

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