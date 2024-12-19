Gümrük İdaresine 'Rüşvet' operasyonu... 34 memura gözaltı

Operasyonun ardından yapılan açıklamalarda, şüphelilerin çeşitli suçlarla ilişkilendirildiği ve soruşturmanın derinleştirileceği belirtildi.

Mersin Gümrük İdaresi'nde görevli 34 kamu görevlisi ile birlikte, gümrük müşavirleri ve müşavirlik çalışanlarından oluşan toplam 114 kişi gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından 10 ay süren bir projeli soruşturma kapsamında geniş çaplı bir operasyon düzenlendi.

10 Aydır yürütülen projeli soruşturma kapsamında Mersin Gümrük İdaresi'nde görevli memurlar, gümrük müşavirleri ve müşavirlik çalışanlarına yönelik düzenlenen ZİNCİR operasyonunda aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 114 Şüpheli Yakalandı❗ 🚩Mersin Cumhuriyet. pic.twitter.com/171UcOdT5X

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net