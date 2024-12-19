Gümrük İdaresine 'Rüşvet' operasyonu... 34 memura gözaltı
İçişleri Bakanlığı, Mersin Gümrük idaresinde rüşvet alan memur ve müşavirlerden oluşan 34 kamu görevlisine operasyon düzenledi.
İçişleri Bakanlığı, Mersin Gümrük idaresinde rüşvet alan memur ve müşavirlerden oluşan 34 kamu görevlisine operasyon düzenledi.
10 Aydır yürütülen projeli soruşturma kapsamında Mersin Gümrük İdaresi'nde görevli memurlar, gümrük müşavirleri ve müşavirlik çalışanlarına yönelik düzenlenen ZİNCİR operasyonunda aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 114 Şüpheli Yakalandı❗T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) December 19, 2024
🚩Mersin Cumhuriyet. pic.twitter.com/171UcOdT5X
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından 10 ay süren bir projeli soruşturma kapsamında geniş çaplı bir operasyon düzenlendi.
. "ZİNCİR" adını taşıyan operasyon, Mersin Gümrük İdaresi'nde görevli kamu görevlileri, gümrük müşavirleri ve müşavirlik çalışanlarını hedef aldı. Operasyon, şüphelilerin menfaat sağlamak amacıyla yasa dışı faaliyetlerde bulundukları iddiaları üzerine başlatıldı.
Mersin Gümrük İdaresi'nde görevli 34 kamu görevlisi ile birlikte, gümrük müşavirleri ve müşavirlik çalışanlarından oluşan toplam 114 kişi gözaltına alındı.
Operasyonun ardından yapılan açıklamalarda, şüphelilerin çeşitli suçlarla ilişkilendirildiği ve soruşturmanın derinleştirileceği belirtildi.