Firari FETÖ hükümlüsü eski polis yakalandı

İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Tekirdağ'ın Saray ilçesi Emniyet Müdürlüğü'nde görev yaparken, 2017 yılında FETÖ/PYD üyesi olmak suçundan görevden ihraç edilen ve yargılama sonucu 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Recep Ç.'yi, İnegöl Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında çalışırken yakaladı. Adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı mahkemede tutuklanıp cezaevine gönderildi.

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