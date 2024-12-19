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Ankara Büyükşehir'den Güvenpark'taki elektronik pano hakkında açıklama

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), bazı basın yayın organlarında yer alan Kızılay Güvenpark'taki elektronik panolara hakkında açıklama yaptı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Aralık 2024 19:58, Son Güncelleme : 19 Aralık 2024 20:01
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ABB, bazı basın yayın organlarında yer alan Kızılay Güvenpark'taki panolar hakkında yaptığı açıklamada, "Kızılay Güvenpark'ta kurulan elektronik pano yalnızca geçici bir uygulamadır. Aynı zamanda da sökülüp takılabilir bir şekilde inşa edilmiş olup kalıcılığı söz konusu değildir. Bu pano, yılbaşı ve yeni yıl kutlamaları kapsamında, şehir estetiğini artırmak ve vatandaşlara duyuru yapılmasını kolaylaştırmak amacıyla yerleştirilmiştir" denildi.

Panoların yasal prosedürler çerçevesinde yapıldığı vurgulanan açıklamada, "Süreç, yılbaşı atmosferine katkı sağlamak adına sınırlı bir süreyi kapsayacak şekilde planlanmıştır. Söz konusu panonun herhangi bir kalıcı proje kapsamında olmadığı ve ilgili yasal prosedürler çerçevesinde hareket edildiği konusunda tüm kamuoyunu bilgilendiririz. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman şehir kültürünü ve tarihi değerleri koruma hassasiyetine sahip olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz" denildi.

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