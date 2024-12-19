Tartıştığı doktoru bıçaklayan sürücü tutuklandı

Önceliğin kendilerinde olduğunu belirten ve anlaşamayan taraflar arasındaki tartışmada, Eray K. yanındaki bıçakla Burak Y'yi kolundan yaralayıp kaçtı.

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