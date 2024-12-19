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Tarımda bilim adamına sözde değil özde değer verilmeli?

Tarımın ilerlemesinde bilim insanlarının rolü ne kadar var? Tarımsal alanda ticaret yapan firmalar, tarımsal Ar-Ge yapmaya katkıda bulunmada devletin Ar-Ge kuruluşlarından neden gerideler? Tarım alanında çalışan bilim adamları hak ettikleri değeri görüyor mu?

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Aralık 2024 16:17, Son Güncelleme : 19 Aralık 2024 16:19
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Tarımda bilim adamına sözde değil özde değer verilmeli?

Tarımsal bilimde özveri ön planda

Türkiye tarımı, bugün ülkemiz nüfusunu doyurmada ve hatta ülkemiz dışındaki birçok bölgede gıda sorunu yaşayan insanlara ümit olmada önemli bir başarı göstermektedir. Tarımımızın ticari açıdan ihracatta her geçen gün yükselen bir seyirde yol alması da ayrı bir öneme sahip.
Tarımsal üretimde, tohumculuktan bitkisel üretime, kümes hayvancılığından küçükbaş ve büyükbaş hayvancılığa hatta balıkçılığa kadar iyiye doğru hareketlenme devam etmektedir. Bölgesel, iklimsel ve ekonomik olumsuzluklara rağmen tarımın kendi sorunlarına çözüm bularak ilerlemesi bu şartlarda başarı olarak algılanmalıdır.
Tarımda düne göre daha iyi olmamızı sağlayanlar, başarıyı gündemde tutanlar, gelecek açısından ümit var olmamızı sağlayanlar, gerçekte tarımın mutfağında rol alan; mesai mefhumunun ve maaş gelirinin ötesinde bir anlayışla çalışan tarımın bilim insanlarıdır.

Tarımsal üretim artışında bilim adamlarının katkısı büyük!

Uzun yıllara dayanan bilimsel araştırmalar, arazi ve laboratuvar çalışmaları ile tarımsal üretimin artışına katkı sağlayan bilim insanları; tarım alanlarının daralmasına, ekolojik dengenin her geçen gün bozulmasına bağı olarak ortaya çıkan hastalık ve zararlılara rağmen ürün kaybını en aza indirecek çalışmalarla ülkemiz tarımının isimsiz kahramanlarıdır.
Tahıllarda ürün veriminin son yirmi yılda 200 kg'lardan 1000 kg'lara çıkmasında, sebze ve meyvede ülkemize yeter olmanın yanında bir o kadarının da ihracata konu olması, tarımda bilimsel çalışmaların geliştiğinin göstergesidir.
Bilimsel çalışmalarla bitkisel üretimde son yirmi yılda yüzde yüzün üzerinde verim artışı sağlanmasında özveriyle çalışan tarımın bilim insanları, dünyada hızla gelişen tarım teknolojisini de, kısıtlı şartlara rağmen ülkemiz tarımına entegre etmede aynı mahareti göstermektedirler.

Tarımda ticari firmaların olmadığı Ar-Ge çalışmalarında tarımın bilim adamları var!

Tarımsal alanda ticaret yapan firmalar, tarımsal Ar-Ge yapmaya katkıda bulunmada devletin Ar-Ge kuruluşlarından gerideler. Çünkü tarım firmaları kestirmeden ticarete konu olacak çalışmalara yöneliyorlar.
Tarımın uzun soluklu, kalıcı ve derinlikli çalışmalarının ticarete yansıması geç olduğu için bu konulara ticari firmalar girmiyor. Burada Devletin Ar-Ge kuruluşlarında çalışan bilim insanları devreye giriyor. Birikim, sabır, meşakkat, emek ve süreklilik isteyen bu çalışmalar tarım alanında çalışan bilim insanlarının üzerinden devam ediyor.

Tarımın büyümesine katkı sağlayana hakkı verilmeli!

Tarımın beyni konumunda görev yapan, tarımsal üretimin yükselişinde başrolü oynayan ve bu kadar önem arz eden çalışmalarına rağmen bu bilim insanlarının özlük hakları ve değerleri, memuriyete yeni başlayan bir mühendisin özlük haklarıyla hemen hemen aynı seviyede seyrediyor.
Senenin belli dönemlerinde düzenlenen tarımsal etkinliklerde küçük bir plaketle ödüllendirilerek 30-40 yıllık uygulamalı bilimsel katkıları övülen bu mütevazi kitle, tarımın gerçek kahramanları olarak anılmayı hak ediyor. Aynı zamanda ülke tarımına kazandırdıklarının değerinin karşılığının doğru tanımlanmasını da hak ediyor!
Güney Amerika ülkelerinde bile, devlette tarımsal Ar-Ge uzmanlığı yapan bilim adamlarının 5000 doların üzerinde bir gelirle çalıştırıldığı düşünülürse, ülkemizde 1500-1700 dolar gibi bir rakamla, tepesinde bilim dışı amirlerle bilim adamlığı yapmak gerçekten büyük özveri istiyor!

M. Adem GÖNÜLTAŞ

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