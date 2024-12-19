Erdoğan'dan Gazze'de ateşkes açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, D-8 Filistin ve Lübnan Özel Oturumu'nda konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

"Kısa vadede Gazze'de kalıcı ateşkese ulaşmak her zamankinden daha fazla önem kazandı"

"İsrail'in Golan tepelerinde yasa dışı yerleşimlerini genişletmesi dahil, Suriye'nin toprak bütünlüğünü hiçe sayan adımlarını görüyoruz"

"İslam ülkeleri olarak İsrail'e karşı atılabilecek adımlara öncülük etmeliyiz"

"(İsrail-Filistin) Uzun soluklu hedefimiz iki devletli çözümü hayata geçirmek için bir müzakere sürecinin başlatılması olmalıdır"

"Suriye'nin ve bölgemizin istikrarını tehdit eden hukuksuzluklara, D-8 olarak çok daha güçlü tepki vermemiz gerektiğine inanıyorum"