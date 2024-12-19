Bakan Tekin'den HEM'lerdeki usta öğreticilerin ücretlerine dair açıklama

Tekin, Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Bakanlığının bütçesinde, "Kar amacı gütmeyen kuruluşlara ödemeler" başlıklı bir kalem bulunduğunu, bununla ilgili kendisine çok sayıda soru önergesinin geldiğini anlatan Tekin, bazı milletvekillerinin "Bu kalemden bazı cemaatlere, tarikatlara para aktardınız." sözlerini sarf ettiğini belirtti. Tekin, "Kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan ödemeler başlığıyla Bakanlığımız bütçesinden kaynak aktardığımız yerler şunlar: UNESCO, OECD gibi üyesi olduğumuz uluslararası örgütlere yıllık ödemek durumunda olduğumuz üyelik aidatları. İkincisi, Türkiye Maarif Vakfı'nın yurt dışında açtığı okullar ve bu okullarda çalıştırdığı personel için bütçemizden aktardığımız kaynak. Kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan ödemeler bunlar." ifadelerini kullandı.

- "Duyduğum an tedbirini aldık"

Bakan Tekin, "Bursa'da bir müdürün, kadın müdür yardımcısının odasının kapısını tekmeleyerek kırdığı" yönündeki iddiaların sorulması üzerine, haberdar olur olmaz olaya müdahale ettiğini söyledi. Tekin, "Bursa'daki okul müdürünün yaptığı şeyi tasvip edeceğimi asla düşünemezsiniz. Duyduğum an tedbirini aldık. Soruşturma devam ediyor. Sadece soruşturmanın selameti açısından iki öğretmen arkadaşımız da geçici yer değişikliğine tabi tutuldu. Soruşturmanın sonucunda, öğretmen ya da müdür, hangisi suçlu bulunursa, o disiplin cezası alır, diğeri de hayatına devam eder. Yerinde kalan arkadaşımızın da herhangi bir mobinge, şiddete maruz kalmaması için talebi doğrultusunda onun da yerini değiştiririz." değerlendirmesinde bulundu.

Halk eğitim merkezlerindeki kurslara ilişkin her yıl bütçede bir iz rakamın yer aldığına işaret eden Tekin, şöyle konuştu:

"Bu yıl hayat boyu öğrenme kapsamında kaç saat kurs açılacağını bilemeyiz, bilmediğimiz için bir rakam konulur. Geçen yıl, 65 milyon saat kurs açmayı 2024 yılı bütçemize koymuştuk. Yıl içerisinde daha fazla ya da daha az kurs açılabilir. Daha az açılırsa, bütçeye konulan kaynak Hazine'ye iade edilir. Daha fazla kurs açılırsa Hazine ve Maliye Bakanlığı, bütçe üstü ödeme mekanizmalarıyla bizim kurs açan arkadaşlarımızın kurs ücretlerini öderdi.

2024 yılında yaklaşık 109 milyon saat kurs açıldı, 65 milyon saat bizim bütçede talebimiz vardı. CHP, Anayasa Mahkemesine bütçe dışı harcamayla ilgili iptal davası açtı. İptal edildikten sonra hukuken o usta öğreticilere ek ders ücreti ödeyecek mekanizmamız kalmadı. Sorunun kaynağı burası. 65 milyon saat limiti biz doldurduk; o limiti aşamadığımız, ödeyemediğimiz için kursları açamadık. 2025 yılı bütçesinde bunu, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığıyla beraber çözüyoruz."

- "Açık liseye geçenlerin yüzde 47'si kız, yüzde 53'ü erkek"

Milli Eğitim Bakanı Tekin, taşımalı eğitimle ilgili yaptıkları yönetmelik değişikliğinin yanlış anlaşıldığını söyledi. Tekin, "Biz, '30 kilometrelik bir bant içerisinde çocuğu göndereceğimiz bir okul varsa, o okula göndereceğiz.' diyoruz. 30 kilometreden sonra irade olarak 'Ben bu okula gideceğim.' diyorsa, o zaman 'Biz sizi taşıyamayız.' diyoruz. Mevzu budur." ifadelerini kullandı.

Milletvekillerinin açık liseye geçen öğrencilerin cinsiyetlerine göre oranını sorması üzerine Bakan Tekin, "Açık liseye geçenlerin yüzde 47'si kız, yüzde 53'ü erkek." bilgisini verdi.

-"Siber zorbalık, bugün liste başı görüyor"

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mustafa Otrar ise 2022 yılı itibarıyla 12 bin 99 kursiyere kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi konusunda kurs verildiğini söyledi. Otrar, kadın konukevlerinden hizmet alan 770 kadına yönelik ebeveynlik becerisini geliştirme kursu düzenlendiğini de bildirdi.

2023-2024 döneminde doğrudan kadına yönelik şiddetle ilgili bilgilendirme çalışmaları yürütüldüğünü anlatan Otrar, bu kapsamda 643 bin 264 çocuğa, 226 bin 539 ebeveyne, 50 bin 656 öğretmene ulaşıldığını kaydetti.

Otrar, "Öfke yönetimi konusunda yaklaşık 15 milyon 500 bin öğrenciye, yaklaşık 663 bin 518 veliye ve yaklaşık 126 bin öğretmene ulaşılmıştır." dedi.

Bakanlık olarak çocukların şiddet algısına yönelik bir araştırma yaptıklarını belirten Otrar, "Sosyal medyada ya da internet ortamında tehdit edilme, görsellerin paylaşılmasıyla ilgili tehdit edilme, bu görsellerin fiili olarak paylaşılmasından daha yüksek kaygı ve şiddet algısı oluşturuyor. Bundan 10 yıl önce olmayan siber zorbalık, bugün liste başı görüyor. Biz değişimlerin hepsini sıkı şekilde takip ediyoruz. Önleyici politikalarımızı artırarak güçlendireceğiz." değerlendirmelerinde bulundu.