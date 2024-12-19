Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Erdoğan'ın D-8 Zirvesi için gittiği Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.

Açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Mısır ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin, tarihi ve kültürel bağları bulunan Mısır ile savunma sanayi, enerji, ulaştırma ve kalkınma başta olmak üzere birçok alanda işbirliğini geliştirmeye, 15 milyar dolar karşılıklı ticaret hacmi hedefine ulaşmak için gayret göstermeye devam edeceğini belirtti.

Suriye halkının 13 yıldır büyük bedeller ödediğini ifade eden Erdoğan, Suriyelilerin kendi geleceklerine karar vereceğini, Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün önemli olduğunu, Suriye'nin yeniden imarı ve iç uzlaşısının sağlanması için Türkiye'nin desteğinin süreceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Gazze'de kalıcı ve sürdürülebilir ateşkesin bir an önce sağlanmasının gerektiğini, insani yardımların bölgeye kesintisiz ulaştırılması için Türkiye ile Mısır arasındaki dayanışmanın artarak devamının fayda sağlayacağını kaydetti.