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Erdoğan ile Pezeşkiyan 'Suriye'nin toprak bütünlüğü'nü görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşmesinde, Türkiye'nin, istikrarın ve güvenin hakim olduğu, terörün kökünün kazındığı, sığınmacıların gönüllü ve onurlu bir biçimde ülkelerine döndüğü bir Suriye'yi görmek istediğini, Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve birliğinin korunmasının gerekli olduğunu ifade etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Aralık 2024 21:25, Son Güncelleme : 19 Aralık 2024 21:27
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Erdoğan ile Pezeşkiyan 'Suriye'nin toprak bütünlüğü'nü görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Erdoğan'ın D-8 Zirvesi için gittiği Kahire'de Pezeşkiyan ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, görüşmede, Türkiye ile İran ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede, Türkiye ile İran ilişkilerinin bölge istikrarının temelini oluşturduğunu, iki ülkenin 30 milyar dolar karşılıklı ticaret hacmi hedefine ulaşmak için fırsatları olduğunu, ilişkileri geliştirerek bunun gerçekleştirilebileceğini belirttiği ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin, istikrarın ve güvenin hakim olduğu, terörün kökünün kazındığı, sığınmacıların gönüllü ve onurlu bir biçimde ülkelerine döndüğü bir Suriye'yi görmek istediğini, Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve birliğinin korunmasının gerekli olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin istikrara kavuşmasının tüm bölgenin istikrar ve güvenliğine hizmet edeceğini, Suriye'nin bir an önce ayağa kalkmasının tüm bölgesel ve uluslararası aktörlerin katkısıyla gerçekleşebileceğini belirtti."

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