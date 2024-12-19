TBMM'de 'Uludere' tartışması

İstanbul'da her gün yarım milyon kişi muayene oluyor
İstanbul'da her gün yarım milyon kişi muayene oluyor
%0 Faizli ve Taksitli 55.000 TL Fırsatı!
%0 Faizli ve Taksitli 55.000 TL Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
MB rezervlerinde tarihi rekor: 163,5 milyar dolar
MB rezervlerinde tarihi rekor: 163,5 milyar dolar
İkinci el otomobilde en hızlı satılan modeller
İkinci el otomobilde en hızlı satılan modeller
Genel Kuruldaki bütçe maratonu yarın sona eriyor
Genel Kuruldaki bütçe maratonu yarın sona eriyor
Yılmaz: Temel önceliğimiz enflasyonu düşürmek
Yılmaz: Temel önceliğimiz enflasyonu düşürmek
Bakan Göktaş'tan kamuya engelli ataması açıklaması
Bakan Göktaş'tan kamuya engelli ataması açıklaması
AÖF güz dönemi ara sınav sonuçları açıklandı
AÖF güz dönemi ara sınav sonuçları açıklandı
Türk-İş'in asgari ücret talebi belli oldu
Türk-İş'in asgari ücret talebi belli oldu
Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi TBMM'de
Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi TBMM'de
E-YDS sınava giriş belgeleri erişime açıldı
E-YDS sınava giriş belgeleri erişime açıldı
İki derste geçme notu 70'e çıkarıldı
İki derste geçme notu 70'e çıkarıldı
Asgari ücrette rakam yine gündeme gelmedi
Asgari ücrette rakam yine gündeme gelmedi
'Mazottan yüzde 20, viskiden yüzde 1 vergi' iddiasına yanıt
'Mazottan yüzde 20, viskiden yüzde 1 vergi' iddiasına yanıt
MSB kaynaklarından YPG'ye operasyon değerlendirmesi
MSB kaynaklarından YPG'ye operasyon değerlendirmesi
TSYD'ye vali yardımcısı kayyım atandı
TSYD'ye vali yardımcısı kayyım atandı
Evleneceklere kötü haber belediyelerden geldi!
Evleneceklere kötü haber belediyelerden geldi!
Afgan madenci öldükten sonra yakılmış!
Afgan madenci öldükten sonra yakılmış!
Öğrencilerini taciz eden öğretmen tutuklandı
Öğrencilerini taciz eden öğretmen tutuklandı
Domuz eti skandalı! Bakanlık tek tek ifşa etti
Domuz eti skandalı! Bakanlık tek tek ifşa etti
Bakan Tunç: 17-25 Aralık, kumpastan öte bir darbe girişimiydi
Bakan Tunç: 17-25 Aralık, kumpastan öte bir darbe girişimiydi
Türk-İş: Üzerimize düşeni yapacağız
Türk-İş: Üzerimize düşeni yapacağız
İzmir'de FETÖ operasyonunda 15 şüpheli yakalandı
İzmir'de FETÖ operasyonunda 15 şüpheli yakalandı
OECD heyeti geliyor! Eğitimde başarımızı inceleyecekler
OECD heyeti geliyor! Eğitimde başarımızı inceleyecekler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'a gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'a gitti
Hulusi Akar: Suriye ile Akdeniz için bir anlaşma sağlanabilir
Hulusi Akar: Suriye ile Akdeniz için bir anlaşma sağlanabilir
Savunma sanayiinde kritik hamle! İlk defa NATO ülkesine askeri gemi satacağız
Savunma sanayiinde kritik hamle! İlk defa NATO ülkesine askeri gemi satacağız
2024 yılının kelimesi için oylama başladı
2024 yılının kelimesi için oylama başladı
Süte yüzde 17 zam
Süte yüzde 17 zam
54 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 319 şüpheli yakalandı
54 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 319 şüpheli yakalandı
Ana sayfaHaberler Yasama ve Yürütme

TBMM'de 'Uludere' tartışması

TBMM Genel Kurulu'nda "Uludere" tartışması yaşandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Aralık 2024 22:33, Son Güncelleme : 19 Aralık 2024 22:34
Yazdır
TBMM'de 'Uludere' tartışması

TBMM Genel Kurulu'nda Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerine devam ediliyor. Bütçe üzerine söz alan DEM Parti Van Milletvekili Zülküf Uçar'ın Uludere ile ilgili sözleri üzerine tartışma yaşandı. Gelecek Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, Uçar'ın açıklamalarına ilişkin "Tabii, bütçenin son günündeyiz, yarın kapanış olacak ancak şöyle bir şey yaşıyoruz. DEM Parti'li milletvekili arkadaşlar ısrarla, sistematik bir şekilde Türk ordusuna karşı ağır ithamlarda bulunuyorlar. Biz de buna istikrarlı bir şekilde cevap veriyoruz çünkü mesele bizim nazarımızda devletimizin itibarıdır" dedi.

Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, tartışmaların sürmesi üzerine birleşime 15 dakika ara verdi. Birleşime verilen aradan sonra Genel Kurul yeniden toplandı. AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, yaşanan tartışmaya atıfta bulunarak, "Şimdi, tartışmaya mahal vermemek adına, Türkiye'de Türkler ve Kürtler kardeş olarak yaşamaktadır; hepimiz bu bilinçteyiz. Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde bulunan Kürtlerle, Türkmenlerle, Araplarla huzur içinde bir yaşam için mücadele veriyor. Türkiye'nin sorunu ve mücadelesi terör örgütleriyle, emperyal güçlerle, başka bir derdi yok. Yani Türkiye'nin problemi DAEŞ'le, PYD'yle, PKK'yla. Hem sınır güvenliğimiz hem de Suriye'deki halkların huzur ve birliktelik içinde yaşaması ve Suriye'nin bütünlüğüyle alakalı. Yoksa, AK Parti iktidarını Kürt düşmanı şeklinde lanse etmek, göstermek, barışı zedeleyen bir şey, bu süreci baltalayan bir şey. O yüzden, tavırlarımıza, sözlerimize daha nezaketli bir üslupla yaklaşmanın ve söz haklarımıza saygı göstermenin önemini tekrar vurguluyorum" ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber