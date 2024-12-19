Gazze eylemine katılanlara 'şerefsizler' diyen Fatih Altaylı'ya hapis cezası

24 Aralık 2023 tarihinde çok sayıda sivil toplum kuruluşunun bir araya gelerek düzenlediği eylemlerde, şehit olan 12 askerimiz ve Gazzeliler için İstanbul ve Ankara'da yürüyüş yapıldı. Yürüyüşe katılan on binler, PKK terörünü ve İsrail'in saldırılarını lanetlemişti.

Fatih Altaylı, Şehitlerimiz ve Gazze için yürüyenlere 'Şerefsizler' demişti

Söz konusu eylemlerde; Refah Sınır Kapısı'nın açılması için Mısır'a çağrı yapılarak, ABD'nin hem İsrail'i hem PKK'yı donatmasına atıfta bulunularak Türkiye'nin toprak bütünlüğüne ve birliğine dair sloganlar atıldı. Ancak Fatih Altaylı, 12 şehit ve Gazze katliamı için bir araya gelen on binlerce kişiye, kendilerine "Ulan alçaklar, ulan şerefsizler, ulan aşağılık herifler. Bizim evladımızın Gazze'dekiler kadar değeri yok mu?" sözleri ile hakaret etmişti.

Bu hakaretlere karşı Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile gazeteci ve yazarlar Kenan Alpay, Musa Üzer, İsmail Ceyran, Yakup Şahin, Mehmet Ali Kaçmaz, Erdem Özveren, Enes Harman ve Ali Yıldız tarafından "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" maddesine istinaden suç duyurusunda bulunulmuştu.

Altaylı'ya 2 yıl 3 ay hapis cezası verildi

İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından yürütülen yargılamada Fatih Altaylı, 2 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırıldı. Kaynak: Gazze eylemlerine hakaret eden Fatih Altaylı hapis cezası aldı. Ayrıca Altaylı hakkında yurt dışına çıkış yasağı da getirildi. Karar bu şekliyle onanırsa Altaylı cezasının bir kısmını cezaevinde çekmek zorunda kalacak