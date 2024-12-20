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Trafikte tartıştığı mimarı öldüren polis tutuklandı

Beykoz'da mimar Turgut Toydemir'i trafik tartışmasında silahla vurarak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan polis memuru tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Aralık 2024 16:48, Son Güncelleme : 20 Aralık 2024 16:48
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Trafikte tartıştığı mimarı öldüren polis tutuklandı

Göztepe Mahallesi'nde dün akşam mimar Turgut Toydemir'i trafikten kaynaklanan tartışma sebebiyle vurarak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan polis memuru S.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Beykoz Adalet Sarayı'na sevk edilen S.Ç'nin savcılıkta ifadesi alındı.

S.Ç. ifadesinde, "maktulün köprü ve sonrasında ilerleyen trafikte ambulansa yol vermemesi, aracıyla makas atması ve durmaması üzerine ateş ettiğini" söylediği öğrenildi.

Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen polis memuru S.Ç, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Öte yandan, mimar Toydemir'in cenazesinin, yarın Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

- Ne olmuştu?

Dün, Göztepe Mahallesi Atatürk Caddesi'nde 34 TC 7374 plakalı aracıyla ilerleyen Turgut Toydemir ile kendi aracıyla seyreden polis memuru S.Ç. arasında trafikten kaynaklanan tartışma yaşanmış, Toydemir, S.Ç'nin araca doğru silahla ateş açması sonucu vurulurken, aracı ise bir süre ilerledikten sonra refüje çarparak durabilmişti.

Ağır yaralanan Toydemir, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından önce özel bir hastaneye, sonra da Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilip ameliyata alınmıştı.

Toydemir, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

- Emniyetin açıklaması

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden silahla yaralama olayına ilişkin yapılan açıklamada, "Polis memuru S.Ç'nin aracı ile seyir halindeyken diğer araç sürücüsü Turgut Toydemir ile aralarında trafik nedeniyle tartışma çıktığı, S.Ç'nin aracı durdurmak istemesi ve Toydemir'in durmaması üzerine S.Ç'nin silahıyla araca doğru ateş etmesi sonucu Toydemir'in yaralandığı anlaşılmıştır." ifadeleri kullanılmıştı.

Açıklamada, silahıyla birlikte yakalanan polis memuru S.Ç'nin açığa alınarak görevden uzaklaştırıldığı ve "kasten yaralama" suçundan hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin adli ve idari olarak devam ettiği bildirilmişti.

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