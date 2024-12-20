2025 yılı bütçe görüşmelerinde son gün

Kalaycı, 2025 yılı bütçesinde giderlerin 14 trilyon 731 milyar lira, gelirlerin 12 trilyon 800 milyar lira olduğunu ifade ederek, 1 trilyon 931 milyar liralık bütçe açığının Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'ya oranının yüzde 3,1 olacağını belirtti. Kalaycı, bu oranın deprem harcamaları hariç yüzde 2,2 seviyesinde gerçekleşeceğinin öngörüldüğünü söyledi.

MHP olarak kamuda başlatılan tasarruf seferberliğini desteklediklerini vurgulayan Kalaycı, "Mali disipline kararlılıkla devam edilmesini, harcamaların kontrol altında tutulmasını, kamu ihale ve sözleşme süreçlerinin iyileştirilerek rekabetin artırılmasını, kamu taşıt yönetiminde etkinlik ve verimliliğin dikkate alınmasını gerekli görüyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Türkiye'nin yönetim sistemi sorununun, demokratik reform ve restorasyon hamleleriyle çözüldüğünü ve siyasi istikrarın taçlandığını kaydeden Kalaycı, Türkiye'nin bölgesinde huzur ve istikrar adası gibi sivrildiğini, yeni yönetim sistemiyle ekonomiden diplomasiye, savunma sanayiden enerjiye, sağlıktan kültüre, terörle mücadeleden egemenlik çıkarlarını müdafaaya kadar her alanda göz doldurduğunun altını çizdi.

"Türkiye Yüzyılı vizyonuyla dış politikada ön alıcı, aktif ve yönlendirici bir aktör olan Türkiye; Libya, Doğu Akdeniz, Kıbrıs, Karabağ, Suriye'deki birçok kritik meselede güçlü iradesiyle sahadaki dengeleri değiştirmiştir." diyen Kalaycı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milli savunma sanayimizin başarıları ve yerli teknolojimizle desteklenen bu politikalar Türkiye'nin sadece diplomasi masasında değil, sahada da söz sahibi olmasını sağlamıştır. Küresel sistemin adil bir hale gelebilmesi Türk dış politikasının öncelikleri arasında yer almaktadır. Suriye'de Baas rejiminin son bulması ile huzura ve güvenli ortama giden yolun kapıları açılmıştır. Suriye'nin istikrarı hem bölge hem de tüm dünya için son derece önemlidir. Fırsatçı İsrail'in, Suriye'ye yönelik hava saldırılarını ve işgal girişimini şiddetle kınıyoruz. Suriye'nin siyasi ve toprak bütünlüğüne saygı ve riayet kuşkusuz esastır. Suriye toprakları, Suriyelilerindir. Bu ülke, demokrasi sınırları içinde anayasal sisteme geçmelidir. Böylelikle ülkemizde geçici koruma altındaki Suriyelilerin gönüllü geri gidişlerinin sayısı daha da artacaktır."

- "Cumhur ittifakı kararlılığıyla terör tümüyle bitecek, bölücülük tasfiye edilecek"

MHP'li Kalaycı, terör örgütlerinin istikrarsızlıktan faydalanmasına asla izin verilmeyeceğine dikkati çekerek, terörü, sınır ötesindeki mücavir topraklardan tümüyle söküp atmanın her şart ve durumda görevleri olduğunu vurguladı. Kalaycı, "Terörün bitmesi milli ülküdür. Bu ülkü doğrultusunda Cumhur ittifakı kararlılığıyla terör tümüyle bitecek, bölücülük tasfiye edilecektir." dedi.

Yeni asgari ücretin açlık sınırının üzerinde belirleneceğine inandıklarını belirten Kalaycı, emekli ve kamu çalışanlarının aylıklarına ocakta yapılacak artışta, bütçe imkanları çerçevesinde ilave refah payı verilmesinin uygun olacağını, ayrıca emekli aylıkları arasında oluşan eşitsizliklerin giderilmesini de gerekli gördüklerini söyledi.

Kalaycı, "Önümüzdeki süreçte esnafın ve çiftçilerin Bağ-Kur prim gün sayısının 7200'e düşürülmesi, birinci dereceye gelen memurlara 3600 ek gösterge verilmesi, ev kadınlarına prim desteğiyle birlikte emeklilik hakkı tanınması yönündeki düzenlemelerin yapılacağına inanıyoruz. Cumhur ittifakı verdiği sözleri mutlaka yerine getirecektir." ifadelerini kullandı.

- "Finansal sürdürülebilirliği olan mekanizmaların oluşturulabileceğini düşünüyoruz"

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, istikrar, icraat ve kalkınma bütçesi olarak takdim edilen 2025 yılı bütçesinin, Orta Vadeli Program ve 12. Kalkınma Planı hedefleriyle uyumlu şekilde hazırlandığının görüldüğünü söyledi. Aksu, 68 program başlığında ödenek ayrılan 2025 yılı bütçesinin, tüm kamu hizmet alanlarını içerecek şekilde tahsis edilen kaynaklarla, toplumun her kesimine hitap ettiğini vurguladı.

Ekonomik refahın, toplumun tüm kesimleriyle adil şekilde paylaşılması sürdürülebilir kalkınmanın gereği olduğunu anlatan Aksu, kadın ve erkeğe eşit fırsatlar sunan, çocuğun üstün yararını temel ilke kabul eden aile destek programlarının etkinliğinin, bu ilkenin hayata geçirilmesine katkı sağlayacağına işaret etti.

Halen yaygın şekilde uygulanan aile destek programlarının yanında her ailenin yeterli ve sürekli gelire sahip olmasını sağlayacak sürdürülebilir yapıların oluşturulmasını öngördüklerini belirten Aksu, şöyle konuştu:

"Her aileden en az bir kişiye iş imkanı temin etmek gibi aktif işgücü piyasası içerisindeki çözümlerle birlikte geliri asgari refah seviyesinin altında kalan ailelere 'doğrudan gelir desteği' verilerek, onların başta beslenme, barınma, giyinme, ulaşım olmak üzere, temel ihtiyaçlarını karşılayabileceği, asgari refah seviyesinde düzenli bir geliri mümkün kılacak, finansal sürdürülebilirliği de olan mekanizmaların oluşturulabileceğini düşünüyoruz."

- "(Asgari ücret) Mutabakatla sonuçlanmasını temenni ediyoruz"

MHP'li Aksu, çalışma hayatına ilişkin temel yaklaşımlarının toplumun her kesimine insana yaraşır iş fırsatları sunarken, çalışan ve emeklilerin hayatını huzur ve refah içinde idame ettirebileceği gelir seviyesine kavuşturmak olduğunu dile getirerek, son yıllarda yürürlüğe konulan çalışma hayatına yönelik düzenlemeleri hatırlattı. Aksu, şunları kaydetti:

"Beklentilerin karşılanması için kamu çalışanlarının tamamını kapsayan hakkaniyete uygun bir personel rejimi düzenlemesine ihtiyaç bulunduğunu, bu şekilde kamu çalışanları ve emeklilerinin hukuki ve mali statülerine ilişkin köklü çözümlerin oluşturulabileceğini ve verimliliğin artırılacağını değerlendiriyoruz. Bu vesileyle 2025 yılı asgari ücret görüşmelerinin üretimin devamlılığının, emeğin, alın terinin ve geçim şartlarının dikkate alındığı bir mutabakatla sonuçlanmasını temenni ediyoruz."

Maliye politikası hedeflerine ulaşmada vergi sisteminin de etkili bir araç olarak öne çıktığına dikkati çeken Aksu, az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınan adaletli bir vergi sistemin inşa edilmesi gerektiğini söyledi. Aksu, bunun yanı sıra kayıt dışılığı önleyecek adımların atılmasının mali sürdürülebilirlikle birlikte yatırıma, üretime ve gelirin adil bölüşümüne katkı sağlayacağını ifade etti. Aksu, "Milliyetçi Hareket Partisi olarak, herkesin mali gücüne göre vergi ödediği adil bir vergi sisteminin kaçınılmaz ihtiyaç olduğunu düşünüyor bu amaçla başlatılan reform çabalarını kıymetli buluyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.