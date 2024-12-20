12 kuruş birden yükselen dolar rekor tazeledi

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBE CUMA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 35,0780 35,0790 35,1890 35,1900 Avro 36,5880 36,5890 36,6500 36,6510 Sterlin 44,1500 44,1590 44,1700 44,1800 İsviçre frangı 39,0700 39,0800 39,3840 39,3910 ANKARA ABD doları 35,0480 35,1280 35,1590 35,2390 Avro 36,5480 36,6280 36,6100 36,6900 Sterlin 44,0900 44,3000 44,1100 44,3200