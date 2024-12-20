12 kuruş birden yükselen dolar rekor tazeledi
Döviz kurları 20 Aralık 2024 itibarıyla hareketliliğini sürdürüyor. Güne yükselişle başlayan dolar, rekorunu yenileyerek haftayı 35,19 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Aralık 2024 17:28, Son Güncelleme : 20 Aralık 2024 17:28
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|35,0780
|35,0790
|35,1890
|35,1900
|Avro
|36,5880
|36,5890
|36,6500
|36,6510
|Sterlin
|44,1500
|44,1590
|44,1700
|44,1800
|İsviçre frangı
|39,0700
|39,0800
|39,3840
|39,3910
|ANKARA
|ABD doları
|35,0480
|35,1280
|35,1590
|35,2390
|Avro
|36,5480
|36,6280
|36,6100
|36,6900
|Sterlin
|44,0900
|44,3000
|44,1100
|44,3200