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Temizlik personelinin ameliyatlara girdiği iddia edildi

Van Lokman Hekim Hastanesi'nde bazı ameliyatlara temizlik personelinin katıldığı iddiaları gündeme geldi. Beyin cerrahisi ve sezaryen gibi kritik ameliyatlarda, sağlık eğitimi almamış ve ilkokul mezunu olduğu belirtilen M.K. adlı personelin görev yaptığı ileri sürüldü. T24'ün haberine göre, ameliyathanede çekilen görüntülerde M.K.'nın uzman doktorlara asistanlık yaptığı anlaşıldı.

Haber Giriş : 20 Aralık 2024 08:01, Son Güncelleme : 20 Aralık 2024 08:03
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Temizlik personelinin ameliyatlara girdiği iddia edildi

Hastanede yaşanan skandallara bir yenisi daha eklendi. Bu kez Van'daki Lokman Hekim Hastanesi'nde bazı ameliyatlara temizlik personelinin katıldığı iddia edildi.

T24'ün haberine göre ameliyathanede yakın zamanda çekilen görüntülerde M.K. adlı temizlik personelinin hastaya müdahale ettiği ve sezaryen işlemi sırasında uzman doktorun asistanı gibi görev yaptığı tespit edildi. Bir başka görüntüde de aynı kişinin bu kez beyin ameliyatında başka bir cerraha asistanlık yaptığı anlaşıldı. ilkokul mezunu olan M.K.'nın sağlık konusunda herhangi bir eğitimi yok.

Başka bir çalışan iddiaları doğruladı

Aynı hastanede görevli bir çalışan ise bu iddiaları doğruladı. "Zaten ismi geçen kişiler bizim tanıdığımız ve diplomasının olmadığını bildiğimiz personel" diyen çalışan sözlerini şöyle sürdürdü;

  • *Hatta bir ameliyat esnasında bunlardan birinin orada tek başına ve uzman doktor yokken işlem yaptıklarına dair kayıtlar bile var.
  • *Diplomaları olmadığını kendileri de anlatıyordu. Ameliyathane gibi kapalı bir ortamda çalıştıkları için kimse görmeden bunu yapabiliyorlardı. Zaten kendileri diplomalarının olmadığını ama uzun yıllardır doktorlar tarafından o şekilde eğitildiklerini söylüyorlardı. Alaylılar yani.
  • "Hastane yönetimi de haberdar"
    *Hastane yönetimi bu durumdan haberdar. Söz konuşu kişi hastane yönetiminin ve müdürlerinin de bildiği bir kişi ve birçok ameliyata giriyor. Bu ameliyatların arasında bypass, kadın doğum ve özellikle beyin cerrahi ameliyatları var.
  • *Bu işlemler sırasında doktora bizzat asistanlık eden elemanlar bunlar. Ayrıca sadece bir kişi değil. Ameliyathane bölümünde bu şekilde çalışan 6 - 7 tane alaylı personel olduğunu biliyoruz. Hatta ameliyathane sorumlusunun dahi diplomasının olmadığını biliyoruz.

"Defalarca şahit oldum"

İddiaların odağındaki hastanede altı yıldır çalışan K.N de, "Diplomasız olan bu personelin ameliyata girmesine defalarca şahit oldum. Hatta tek kullanımlık malzemeleri bile defalarca başka ameliyatlarda kullanıldığını gördüm" dedi.

"Ameliyatlara girmeye devam ediyorlar"

Birden fazla kişiyi diploması olmadan ameliyathanede işlem yaparken gördüğünü söyleyen K.N., "L.E , M.K ve H.T, bunlar temizlik personeliydiler. Herhangi bir sağlık diplomaları yoktu. Bizzat kendileri de sağlık lisesi veya üniversite mezunu olmadıklarını söylüyorlardı. Zaten bu personelin halen ameliyatlara girmeye devam ettiğini görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Hastaneden açıklama geldi

Suçlamaları reddeden hastane yönetimi, temizlik personelinin yönetmelik gereği ameliyathaneye girebildiğini, hastalara müdahalesinin söz konusu olamayacağını, ilgili yönetmelik kurallarına uyulduğunu bildirdi.

Yapılan açıklamada, "Lokman Hekim Sağlık Grubu olarak tüm iş ve işlemlerimizi yasaların belirlediği kurallar çerçevesinde yapmaktayız. Bahse konu iddialara istinaden 'Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği' ile ameliyathanede görevlendirilecek personele ilişkin kurallar açık şekilde düzenlenmiştir. Dolayısıyla söz konusu iddialar doğru değildir" denildi.

Hastane yönetiminden, M.K.'nın bu konuda bir eğitimi bulunup bulunmadığına yönelik bir açıklama ise yapılmadı.

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