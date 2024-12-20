Araç muayenelerinde o zorunluluk kalkıyor

TÜVTÜRK, araç muayene süreçlerinde yeni bir dönemi başlattı. Yeni düzenlemeye göre, artık bazı araç sahiplerinin muayene yaptırması zorunlu değil.

3 YIL BOYUNCA MUAYENE ZORUNLULUĞU OLMAYACAK

Özellikle yeni bir otomobil satın alan sürücüler, ilk 3 yıl boyunca muayene yaptırmak zorunda değil. Ancak, bu durum, trafiğe muayenesiz araç çıkmasının hala yasak olduğu gerçeğini değiştirmiyor.

TÜVTÜRK, araç sahiplerinin muayene sürelerini unutmamaları ve bu süreçte yaşanacak yoğunlukları önlemek amacıyla yeni bir bilgilendirme kampanyası başlattı. Araç sahiplerine SMS ve e-posta yoluyla hatırlatmalar gönderilerek, muayene sürelerinin kaçırılması engellenmeye çalışılacak.

Yoğunluğu azaltmak için, egzoz emisyon ölçümleri bazı yetkili bayilere devredildi. Ayrıca, randevu sistemindeki yoğunluğu çözmek adına Türkiye genelinde mobil istasyonlar da faaliyete geçirildi. Sabit ve seyyar istasyonlarda egzoz gazı emisyon ölçümü yapılırken, hava destekli hidrolik fren sistemine sahip araçların muayeneleri yalnızca sabit istasyonlarda gerçekleştirilebiliyor. Diğer araç türleri ise her iki tür istasyonda da muayene edilebiliyor.

GEZİCİ İSTASYON SAYISI ARTIYOR

TÜVTÜRK, araç muayene süreçlerini hızlandırmak ve yoğunluğu azaltmak için gezici istasyon sayısını artırmayı planlıyor. Bu düzenlemeler, araç sahiplerinin muayene işlemlerini daha hızlı ve verimli bir şekilde tamamlamalarına olanak sağlayacak.