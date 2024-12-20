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Ankara'da yoğun sis etkili oldu

Başkentte gece yarısından itibaren başkentin bazı bölgelerinde görülen yoğun sis, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Aralık 2024 08:32, Son Güncelleme : 20 Aralık 2024 08:52
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Ankara'da yoğun sis etkili oldu

Sis nedeniyle yüksek kesimlerdeki güzergahlarda görüş mesafesi düşerken, sürücüler takip mesafesini koruyarak trafikte ilerlemeye çalıştı.

Öğle saatlerine kadar sürmesi beklenen sisin akşam yeniden etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve donla birlikte pus ile yer yer sis olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

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