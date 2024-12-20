Taşıt kredisinde son durum: Oranlar geriledi mi?

Merkez Bankası'nın kritik faiz toplantısına bir haftadan az bir süre kala, taşıt kredisi oranları da bankalar ve tüketiciler tarafından yakından takip ediliyor. Sıfır ve ikinci el oto pazarı da satışların canlanması için kredi oranlarında gerçekleşecek muhtemel indirimlere kilitlendi.

Özellikle ikinci el piyasada durgunluk yaşanırken; arabam.com verilerine göre, kasım ayında ortalama ikinci el araç fiyatlarında, aylık bazda yüzde 1,8'lik reel gerileme yaşandı.

TAŞIT KREDİLERİNDE SON DURUM

BDDK verilerine göre 15 Kasım ile sona eren haftada 74 milyar TL olan taşıt kredilerinin büyüklüğü ise 13 Aralık haftasında 75,45 milyar liraya kadar yükseldi. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, bütün tüketici kredileri arasında taşıt kredilerinin payı en düşük seviyede yer alsa da, son 4 haftalık süreçte tüketicilerin yaklaşık 1,5 milyar liralık taşıt kredisi çektiği görülüyor.

100 BİN TL TAŞIT KREDİSİ 12/24 AY GERİ ÖDEME

100 Bin TL Taşıt Kredisi İçin Geri Ödeme Detayları

12 Ay ve 24 Ay Vadeler:

12 Ay Vade: Aylık taksit: 11.178 TL Toplam geri ödeme: 134.716 TL

24 Ay Vade: Aylık taksit: 7.131 TL Toplam geri ödeme: 171.741 TL



36 Ay ve 48 Ay Vadeler:

36 Ay Vade (%3,62 Oran): Aylık taksit: 5.817 TL Toplam geri ödeme: 209.988 TL

48 Ay Vade (%3,62 Oran): Aylık taksit: 5.287 TL Toplam geri ödeme: 254.380 TL



Finansman Maliyet Oranları

Taşıt finansmanında geri ödemeler dikkate alındığında finansman maliyeti oranları şu şekilde sıralanıyor: