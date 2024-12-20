Davutoğlu: AK Parti'den kopmadım, Cumhurbaşkanı çağırırsa giderim

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 'AK Parti açılımı'nda ikinci adımı attı.

Önceki gün düzenlediği basın toplantısında "ruh bakımından AK Parti'den hiç kopmadığını" söyleyen Davutoğlu, yine benzer bir açıklama yaptı.

KRT yayınına katılan Davutoğlu, konuya ilişkin bir soruya "AK Parti'den kopmadım. Cumhurbaşkanı çağırırsa giderim" yanıtını verdi.

"Ben AK Partili kitlelerden hiç kopmadım, kopmayacağım da" diyen Davutoğlu, şöyle konuştu:

ÖZEL GÖRÜŞÜNCE NORMALLEŞME OLUYOR: Özgür Özel, Erdoğan'la görüşürse normalleşme oluyor hepimiz alkışlıyoruz. Ben de alkışladım görüşsün diye. Peki Erdoğan'la görüşmüş olsak bu normalleşme olmaz mı? Veya bundan kim korkar?

İHTİYACINIZ BİTTİ, VUR DAVUTOĞLU'NA: Sayın Özgür Özel yanlış yapmadı, doğru yaptı. Ama bugün ismini vermeyeyim, bazı televizyonlar, onlara söylüyorum, biz AK Parti'ye karşı haklı mücadele verdiğimizde o zamanki bakış açınız demek ki son derece egoist bir bakış açısıymış. Demek ki sadece bizi istismar etme amaçlı bakmışsınız. Bizimle yeni bir Türkiye inşa etmeyi düşünmemişsiniz demek ki. Şimdi o ihtiyacınız bitti, bir sürü çevre gibi vur abalıya, vur Davutoğlu'na. Ya bana vuran vurdu, elhamdülillah, hala buradayım. Yedi düvel vurmaya çalıştı, buradayım, gitmeyeceğim.

BEN TERK ETMEDİM: Ben AK Partili kitlelerden hiç kopmadım, kopmayacağım da. O kitlelerin de tarihi AK Parti'yle başlamaz, 28 Şubat'la başlar, 12 Eylül'le başlar. Yassıada Mahkemeleri'yle başlar. Ben o kitlelerin içinden geldim, o muhafazakar kitlelerin sözcüsü oldum, hocası oldum. AK Parti'yle beraberim derken de kastettiğim AK Parti'nin bugünkü kadroları o günkü ilkeleri terk etti ama ben terk etmedim diyorum.

SURİYE'DE HAKLI OLDUĞUM ORTAYA ÇIKTI: Bu konuda da hiç gocunmam ama son dönemde niye bu hızlandı? Suriye olayları olmamış olsa belki bu kadar gündeme gelmezdi. Çünkü Suriye olaylarında iktidar çevreleri de kolaycılıkla beni suçluyorlardı. Haklı olduğum ortaya çıktı ve daha önce bana karşı paslanan kulaklar şimdi daha dikkatli dinliyor."