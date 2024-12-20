Tüketici hakem heyetlerine başvuruda parasal sınırlar artırıldı

Tüketici hakem heyetlerine başvuruda parasal sınırlar 2024 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranına göre yüzde 43,93 artırıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Ticaret Bakanlığı tebliğine göre, İl veya ilçe tüketici hakem heyetlerine 2025 yılı için yapılacak başvurularda parasal sınırın tabanı 149 bin TL olarak belirlendi.

Aynı gazetede yer alan diğer bir Ticaret Bakanlığı tebliğiyle, kabahatler kanunu kapsamında 1 Ocak'tan geçerli olarak uygulanacak para cezalarında da yeniden değerleme oranı nispetinde artışa gidildi.