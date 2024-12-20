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25 Aralık kumpas davasında yeni tanık ve delil talepleri

FETÖ'nün 25 Aralık kumpas davasında yargılanan tutuklu sanıklar, mahkemeye yeni talepler sundu. Ağırlaştırılmış müebbet cezası alan dönemin İstanbul Mali Şube Müdürü Y. S., gizli tanıkların beyanlarının alınmasını ve dijital delillerin kendisine verilmesini istedi. Aynı davada yargılanan dönemin Mali Şube Müdür Yardımcısı Yasin Topçu ise, gizli tanık Garson'a ait olduğu iddia edilen beyanların mahkeme dosyasına eklenmesini talep etti

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 20 Aralık 2024 09:07, Son Güncelleme : 20 Aralık 2024 09:11
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25 Aralık kumpas davasında yeni tanık ve delil talepleri

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yolsuzluk adı altında hükümeti düşürmek amacıyla hazırladığı 25 Aralık kumpas davaları bir bir sonuçlanırken, davada yargılanan polis şefleri ise örgüte fayda sağlayacak taleplerde bulunmaya devam ediyor.

Yenişafak'tan Erdal Kılınç'ın haberine göre İstanbul 14 Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 17-25 Aralık davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan dönemin İstanbul Mali Şube Müdürü Y.S. mahkemeden, gizli tanığın teslim ettiğini iddia ettiği flash belleğin, kendisine verilmesini ve gizli tanık Bayrak'ın mahkemeye çağrılarak beyanının alınmasını talep etti.

Tutuklu sanık S. ayrıca, gizli tanık Garson'un teslim ettiği iddia edilen dijital delillerin imajlarının kendisine verilmesi ve gizli tanık Garson'un tanık olarak dinlenmesini talep etti.

Yine dönemin Mali Şube Müdür Yardımcısı Y. T. da gizli tanık Garson'a ait olduğu iddia edilen beyan ve bilgiler ile ilgili taleplerin mahkeme dosyasına girmesini talep etti.

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