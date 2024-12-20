Motorine zam geliyor

Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki hareketlilikle birlikte vatandaşlar, benzin ve motorin fiyatlarını yakından takip ediyor.

Akaryakıta Zam Var mı?

Motorinin litresine 58 kuruş zam yapılması bekleniyor. Zamlı fiyatların bu gece itibarıyla pompaya yansıması öngörülüyor.

Benzin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

Güncel Akaryakıt Fiyatları

İstanbul'daki güncel pompa fiyatları:

Benzin: 43,14 TL/litre

Motorin: 43,33 TL/litre

Akaryakıt Fiyatları Nasıl Hesaplanıyor?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları şu şekilde hesaplanır:

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı: Akdeniz-İtalyan piyasasında yayımlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek hesaplanır. Bu fiyatın üzerine ÖTV ve EPDK payı eklenir. Son olarak, KDV dahil edilerek rafineri satış fiyatı belirlenir.

Bu hesaplama yöntemine göre akaryakıt fiyatları, uluslararası piyasalardaki dalgalanmalara ve döviz kurlarındaki değişimlere göre şekilleniyor.