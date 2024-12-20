Fabrika işçilerini taşıyan midibüs devrildi! 1 ölü 8 yaralı
Bolu'da fabrika işçilerini taşıyan midibüs, sis ve buzla kaplı yolda kayarak devrildi. Kazada 1 işçi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Aralık 2024 11:13, Son Güncelleme : 20 Aralık 2024 11:14
İ.D. idaresindeki 14 AK 225 plakalı servis midibüsü, Karacaağaç-Bahçeköy bağlantı yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada midibüsteki 9 işçi yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan H.M.Z, hastanede yaşamını yitirdi. 8 işçinin hastanedeki tedavileri sürüyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı