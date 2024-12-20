Fenomenin ölümünden sonra estetik ameliyatların tehlikelerini yeniden gündemde

Trafikteki araç sayısı 31 milyonu geçti
Trafikteki araç sayısı 31 milyonu geçti
Araç muayenelerinde o zorunluluk kalkıyor
Araç muayenelerinde o zorunluluk kalkıyor
'Altay bebeği tarım ilacı öldürmüş'
'Altay bebeği tarım ilacı öldürmüş'
Motorine zam geliyor
Motorine zam geliyor
Okullara yılbaşı kutlama yasağı
Okullara yılbaşı kutlama yasağı
Davutoğlu: AK Parti'den kopmadım, Cumhurbaşkanı çağırırsa giderim
Davutoğlu: AK Parti'den kopmadım, Cumhurbaşkanı çağırırsa giderim
BOTAŞ, 30'u engelli 262 personel alacak
BOTAŞ, 30'u engelli 262 personel alacak
Taşıt kredisinde son durum: Oranlar geriledi mi?
Taşıt kredisinde son durum: Oranlar geriledi mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı duygulandıran hediye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı duygulandıran hediye
Organize suç örgütlerine 'Hücre' operasyonu: 38 gözaltı
Organize suç örgütlerine 'Hücre' operasyonu: 38 gözaltı
Bakanlıklar ve Danıştay'a personel alımı ilanı yayınlandı
Bakanlıklar ve Danıştay'a personel alımı ilanı yayınlandı
Trafikte tartıştığı sürücüyü silahla yaralayan polis açığa alındı
Trafikte tartıştığı sürücüyü silahla yaralayan polis açığa alındı
Genel Kurul'da bütçenin tümü oylanacak
Genel Kurul'da bütçenin tümü oylanacak
Ardahan'ın Posof ilçesinde eğitime kar engeli
Ardahan'ın Posof ilçesinde eğitime kar engeli
TBMM'de 'Uludere' tartışması
TBMM'de 'Uludere' tartışması
İngiltere'de kaybolan Türk profesörün cansız bedenine ulaşıldı
İngiltere'de kaybolan Türk profesörün cansız bedenine ulaşıldı
13 bin 561 öğrenci doktoralı! İşte en çok doktora mezunu veren üniversiteler
13 bin 561 öğrenci doktoralı! İşte en çok doktora mezunu veren üniversiteler
Türk-İş'in asgari ücret teklifine hangi parti ne dedi?
Türk-İş'in asgari ücret teklifine hangi parti ne dedi?
İstanbul'da her gün yarım milyon kişi muayene oluyor
İstanbul'da her gün yarım milyon kişi muayene oluyor
MB rezervlerinde tarihi rekor: 163,5 milyar dolar
MB rezervlerinde tarihi rekor: 163,5 milyar dolar
İkinci el otomobilde en hızlı satılan modeller
İkinci el otomobilde en hızlı satılan modeller
Genel Kuruldaki bütçe maratonu yarın sona eriyor
Genel Kuruldaki bütçe maratonu yarın sona eriyor
Yılmaz: Temel önceliğimiz enflasyonu düşürmek
Yılmaz: Temel önceliğimiz enflasyonu düşürmek
Bakan Göktaş'tan kamuya engelli ataması açıklaması
Bakan Göktaş'tan kamuya engelli ataması açıklaması
AÖF güz dönemi ara sınav sonuçları açıklandı
AÖF güz dönemi ara sınav sonuçları açıklandı
Türk-İş'in asgari ücret talebi belli oldu
Türk-İş'in asgari ücret talebi belli oldu
Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi TBMM'de
Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi TBMM'de
E-YDS sınava giriş belgeleri erişime açıldı
E-YDS sınava giriş belgeleri erişime açıldı
İki derste geçme notu 70'e çıkarıldı
İki derste geçme notu 70'e çıkarıldı
Asgari ücrette rakam yine gündeme gelmedi
Asgari ücrette rakam yine gündeme gelmedi
Ana sayfaHaberler Yaşam

Fenomenin ölümünden sonra estetik ameliyatların tehlikelerini yeniden gündemde

Sosyal medya fenomeni Neşe Özkan'ın estetik ameliyat sonrası kalbinin durması nedeniyle hayatını kaybetmesi, estetik operasyonların risklerini bir kez daha gözler önüne serdi. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Naci Karacaoğlu, estetik ameliyatların güvenli bir şekilde yapılabilmesi için kritik uyarılarda bulundu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 20 Aralık 2024 10:01, Son Güncelleme : 20 Aralık 2024 10:04
Yazdır
Fenomenin ölümünden sonra estetik ameliyatların tehlikelerini yeniden gündemde

Estetik ameliyatların başarıyla sonuçlanması için titiz bir hazırlık süreci gerektiğini ifade eden Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Naci Karacaoğlu, "Genelde annelik estetiği diye adlandırılan ameliyatlar, yani karın germe ve göğüs toparlama ameliyatları, uzun sürebilen operasyonlardır.

Bu nedenle öncelikle hastanın genel sağlık durumunu çok iyi değerlendirmek gerekiyor. Kullandığı ilaçlar, sigara tüketimi, geçirdiği hastalıklar gibi öyküleri dikkatle ele almak şart. Eğer herhangi bir risk bulunmuyorsa ameliyata alınabilir. Ancak ameliyatın yapılacağı ortam da en az hasta hazırlığı kadar önemlidir. Mutlaka yoğun bakım koşulları bulunan tam teşekküllü bir hastanede bu tür operasyonların yapılması gereklidir" dedi.

'YOĞUN TAKİP VE KOMPLİKASYON YÖNETİMİ GEREKİYOR'

Ameliyat sonrası süreçte dikkat edilmesi gerekenlere değinen Prof. Dr. Karacaoğlu, "Ameliyat sonrası hasta yoğun bir şekilde takip edilmelidir. 4-5 saat süren bir operasyon sonrası sıvı takibi, bağırsak hareketlerinin kontrolü ve hastanın erken mobilizasyonu çok önemlidir. Emboli riski, yani pıhtı atması, bu tür operasyonlarda ölüm nedenlerinin başında gelir. Bu riski en aza indirmek için hastayı erken hareketlendirmek ve emboli önleyici ilaçlar kullanmak gereklidir. Tüm bu süreçlerin sağlıklı bir şekilde yönetilmesi ancak tam teşekküllü bir hastanede mümkün olabilir" diye konuştu.

'GENÇ YAŞTAKİ HASTALARIN TALEBİ NORMAL'

Estetik operasyonların genellikle genç yaşta talep gördüğünü belirten Prof. Dr. Karacaoğlu, "Anne olmuş, iki doğum yapmış ve vücudunda deformasyonlar meydana gelmiş olabilir. Karın ve göğüste sarkmalar ya da hacim kayıpları görülebilir. Bu gibi durumlarda ameliyat talep etmek son derece doğaldır. Ancak hastanın genel sağlık durumunun, tahlillerinin ve kullandığı ilaçların dikkatle incelenmesi gerekiyor. Herhangi bir risk bulunmuyorsa hasta ameliyata alınabilir" ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber