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Trafikteki araç sayısı 31 milyonu geçti

Trafiğe kasımda 188 bin 966 aracın kaydı yapılırken 4 bin 444 aracın da kaydı silindi. Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı kasım ayı sonu itibarıyla 31 milyon 67 bin 698 oldu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Aralık 2024 10:20, Son Güncelleme : 20 Aralık 2024 10:45
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Trafikteki araç sayısı 31 milyonu geçti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 44,9'unu otomobil, yüzde 38,9'unu motosiklet, yüzde 10,3'ünü kamyonet, yüzde 3,1'ini traktör, yüzde 1,5'ini kamyon, yüzde 0,8'ini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre özel amaçlı taşıtta yüzde 51,8, kamyonette yüzde 14,1, otomobilde yüzde 13,7, minibüste yüzde 5,8, traktörde yüzde 0,5 artarken motosiklette yüzde 31,1, otobüste yüzde 5,5 ve kamyonda yüzde 1,1 azaldı.

Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı minibüste yüzde 47,3, özel amaçlı taşıtta yüzde 35,8, kamyonette yüzde 18,7, motosiklette yüzde 8,9 artarken traktörde yüzde 17,5, kamyonda yüzde 17,1, otobüste yüzde 8,1 ve otomobilde yüzde 1,3 azaldı.

Toplam taşıt sayısı 31 milyon 67 bin 698 oldu

Kasım ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 51,9'unu otomobil, yüzde 19,8'ini motosiklet, yüzde 15,1'ini kamyonet, yüzde 7,3'ünü traktör, yüzde 3,2'sini kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Devri yapılan taşıtların yüzde 68,7'sini otomobil, yüzde 15,4'ünü kamyonet, yüzde 8,2'sini motosiklet, yüzde 3,2'sini traktör, yüzde 2,1'ini kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 13,3'ü Renault, yüzde 8,3'ü Volkswagen, yüzde 7,4'ü Hyundai, yüzde 7,1'i Fiat, yüzde 5,3'ü Peugeot, yüzde 5,2'si Skoda, yüzde 5,1'i Toyota, yüzde 4,6'sı Opel, yüzde 4,1'i BMW, yüzde 3,9'u Mercedes-Benz, yüzde 3,3'ü Citroen, yüzde 3,0'ı Nissan, yüzde 2,8'i Seat, yüzde 2,5'i Kia, yüzde 2,3'ü Dacia, yüzde 2,3'ü Audi, yüzde 2,2'si Ford, yüzde 2,1'i Chery, yüzde 1,5'i Honda, yüzde 1,3'ü Cupra ve yüzde 12,5'i diğer(2) markalardan oluştu.

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