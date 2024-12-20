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Savcıya keyfi gözaltı nedeniyle hapis cezası ve meslekten ihraç

İstanbul Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı iken görevdeyken, bir arazi satışına dair davada keyfi gözaltı kararı veren Kütahya Cumhuriyet Savcısı H.A., "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan 3 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı ve meslekten ihraç edildi.

Haber Giriş : 20 Aralık 2024 11:13, Son Güncelleme : 20 Aralık 2024 11:17
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Savcıya keyfi gözaltı nedeniyle hapis cezası ve meslekten ihraç

Ekol Tv'den İlker Turak'ın özel haberine göre; HSK 1. Dairesi tarafından dönemin Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı H. A. hakkında 2015 yılında Çerkezköy'de bulunan bir arazi satışı davası nedeniyle soruşturma başlatıldı. İddiaya göre Savcı H. A., A. Ş. isimli şikayetçinin verdiği dilekçeyi yetkisi olmadığı halde kendi dosyasıymış gibi havale ettirdi. Savcı A., kendisine verilen dilekçede şikayetçi ve şüpheli olarak görünen kişileri de dosyadan ayırarak soruşturmayı kendi yürütmeye başladı.

İFADEYE GELMEZSEN ZORLA GETİRME ÇIKARTIRIM

Savcı H. A., şikayetçi A. Ş. tarafından verilen şikayet dilekçesi sonrası katibine İ. D. isimli kişiyi telefonla aratıp 'dolandırıcılık' suçlamasıyla ifadesi alınması için adliyeye çağırdığı, gelmediği takdirde hakkında zorla getirilme kararı çıkartacağını söyledi.

GÖZALTINA ALDIRIP GİZLİLİK KOYDURDU

4 Ekim 2017 günü ifadeye gelen İ. D.'ye "Hakkında şikayet var. Adamın parasını almışsın mağdur etmişsin. Bu adamla helalleş borcunu öde yoksa FETÖ'cü derler, Reis küfür etti derler" diyen savcı A.'a İ. D. "Aramızda dava devam ediyor, benden haksız yere para istiyorlar" dedi. Bunun üzerine savcı A., İ. D'ye git "Dışarıda bekle" dedi ve kolluk kuvvetini arayarak gözaltı kararı verdi. Savcı A. ayrıca dosyaya gizlilik koydurdu.

GÖZALTI KARARI OLMADIĞI HALDE SERBEST BIRAKMADI

İ. D.'nin avukatı ertesi gün bilgi almak istedi. Savcı H. A."Dosyada FETÖ iddiası var. Zaten yetkisizlik vereceğim. Dosyayı örgütlü suçlar bürosuna göndereceğim" dedi. Gözaltı kararı bitmesine rağmen Savcı A. adli kontrol ve yurt dışı yasağı kararı vermesine rağmen İ. D'yi Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memurlarının refakatinde başka bir dosyadan ifade vermesi için talimat verdi.

3 YIL 3 AY HAPİS CEZASI

Yaşananlardan sonra İ. D. Savcı H. A. hakkında şikayette bulundu.

Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi soruşturma başlattı. HSK İkinci Dairesi ise kovuşturma izni verdi. İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 5. Ceza Dairesince yapılan yargılamada, A.'a 'İrtikap', 'Hak ve yetkileri kötüye kullanmak', 'Nüfusunu kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından 3 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

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