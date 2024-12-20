TSK'dan Zap'a hava harekatı: 11 terörist etkisiz

Zap'ta kilidi kapatan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), bölgede operasyonlara aralıksız devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 11 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Açıklamada, her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelenin, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceği vurgulandı.