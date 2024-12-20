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Dicle Üniversitesi'nde 'bıçak parası' skandalı: Doçent tutuklandı

Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde bazı doktorların hastalardan "bıçak parası" aldığına dair artan şikayetler üzerine başlatılan soruşturmada, Cerrahi Ana Bilim Dalı'nda görevli Doç. Dr. M.T.K. gözaltına alındı ve "İrtikap" suçundan tutuklandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Aralık 2024 13:13, Son Güncelleme : 20 Aralık 2024 13:13
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Dicle Üniversitesi'nde 'bıçak parası' skandalı: Doçent tutuklandı

Dicle Üniversitesi ve diğer devlet hastanelerinde çalışan bazı doktorların, hastalardan "Bıçak parası" adı altında para aldığına dair şikayetler son yıllarda artış gösterdi.

Medyascope'tan Ferit Aslan'ın haberine göre; Bu şikayetler üzerine, Dicle Üniversitesi Hastaneleri'nde artan başvurular nedeniyle geçen ay profesör ve doçentlerin de aralarında bulunduğu sekiz doktor hakkında soruşturma başlatıldı.

Doçent önce gözaltına alındı, ardından tutuklandı

Dicle Üniversitesi yönetimi ve savcılığa intikal eden şikayetler doğrultusunda, dün (18 Aralık) Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Cerrahi Ana Bilim Dalı'nda görevli Doç. Dr. M.T.K., "İrtikap" suçundan gözaltına alındı. Ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Hastalar, doçentin hastaneye gelmemesi üzerine durumu öğrendi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında önce gözaltına alınan, ardından tutuklanan doktorun hastaları, bugün (19 Aralık) hastaneye giderek kendisini beklemeye başladı. Ancak hastaneye gelmeyen ve kendisine ulaşılamayan doçentin gözaltına alındığı öğrenildi. Durum hastane başhekimliğine bildirildi.

"Bıçak parası" olayı geri mi döndü?

Dicle Üniversitesi Hastanesi ve bazı hastanelerde son yıllarda artan bıçak parası şikayetleri, parası olan hastaların hemen ameliyat edilip, parası olmayanların ise aylar veya yıllar sonra ameliyat günü aldığı iddialarını yeniden gündeme getirdi. Dicle Üniversitesi yönetimi, kendi bünyesindeki soruşturmanın yanı sıra, bazı dosyaları savcılığa intikal ettirdi. Üniversite yönetiminin bu işin üstüne gitme konusunda kararlı olduğu belirtiliyor.

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