İki ilden acı haber: 4 kişi hayatını kaybetti

Gece saatlerindeki iki ilde (manisa ve muğla) çıkan yangın 4 kişi hayatını kaybetti. Yangınla ilgili inceleme sürüyor.

MANİSA

Hacıbey Mahallesi Osmaniye Çıkmazı'nda emekli orman muhafaza memuru Kamil Zeybek (91) ve eşi Ayşe Zeybek'in (89) yaşadığı tek katlı evde sabaha karşı yangın çıktı.

Patlama sesi duyan ve yangını gören komşularının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evin bir odası ile çatısı tamamen yandı.

Ekipler, evdeki yaşlı çiftin cansız bedenini buldu.

Yangında hayatlarını kaybeden çiftin torunu Özcan Zeybek, gazetecilere babaannesinin akciğer rahatsızlığı olduğunu, oksijen tüpü kullandığını söyleyerek, "Bilinmeyen nedenle patlamış, dedem dış kapıya kadar çıkmış ama kapıyı açamamış." dedi.

İtfaiye yetkilileri yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediğini, duyulan patlama sesinin de yangın nedeniyle oksijen tüpünün patlamasından kaynaklanmış olabileceğini belirtti.

MUĞLA

Yangın Kozağaç Mahallesi'nde dün baca temizliği yapıldığı öğrenilen iki katlı ahşap çatılı evde yangın çıktı.

Evden dumanların yükseldiğini gören mahalleli yangına müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri evi saran alevlere müdahale ederek söndürdü.

Yangın ekipler tarafından söndürülürken, evde yaşayan Kadriye ve Selver Atilla isimli yaşlı çiftin alevler arasında kalarak hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından yaşlı çiftin cenazeleri hastane morguna kaldırıldı.



Yangınla ilgili inceleme sürüyor.