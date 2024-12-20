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Yapı denetimden geçirilen bina sayısı 1,1 milyona yaklaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca vatandaşların depreme dayanıklı konutlarda oturması amacıyla 23 yıl önce başlatılan "yapı denetim sistemi" ile bugüne kadar 1 milyon 89 bin 869 bina denetlendi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Aralık 2024 11:41, Son Güncelleme : 20 Aralık 2024 11:43
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Yapı denetimden geçirilen bina sayısı 1,1 milyona yaklaştı

AA muhabirinin Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden edindiği bilgiye göre, 1999 Marmara Depremi sonrasında 2001'de yürürlüğe giren 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun, İstanbul, Kocaeli, Ankara, İzmir, Sakarya gibi deprem açısından risk taşıyan şehirler başta olmak üzere 19 ilde uygulamaya alındı.

Pilot illerde yapı denetim sistemine göre inşa edilen binalarda gerçekleştirilen incelemelerde, taşıyıcı sistem yönünden statik-betonarme projeleriyle uyum konusunda yüzde 90'ın üzerinde başarı sağlanması üzerine, 2011'de 81 ilde yapı denetim sistemine geçildi.

Bakanlıkça denetim faaliyetleri 81 ilde, 2 bin 580 yapı denetim kuruluşu ve 452 laboratuvar aracılığıyla yürütülüyor.

- 15 bin 885 mimar ve mühendis denetimlerde görev alıyor

Yapı denetim kuruluşları, denetim faaliyetlerini, 15 bin 885 denetçi mimar ve mühendis, 21 bin 578 yardımcı kontrol elemanı mimar ve mühendis ile gerçekleştiriyor.

Laboratuvar kuruluşlarının denetim faaliyetleri ise 1264 laboratuvar denetçisi mühendis ve 6 bin 52 deney yapan eleman ve 1196 numune alma elemanı eliyle aktif olarak yapılıyor.

Bakanlığın verilerine göre, vatandaşların depreme dayanıklı konutlarda oturması amacıyla uygulanan yapı denetim sistemiyle 23 yılda 1 milyon 89 bin 869 bina denetlenirken, 510 bin binanın denetimi ise devam ediyor.

- 114 bin 546 şantiye, 54 bin 5 büro, 3 bin 363 laboratuvar denetimi yapıldı

İnşaatların denetimini üstlenen yapı denetim ve laboratuvar kuruluşlarının faaliyetlerinin denetimi ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlükleri üzerinden her yıl düzenli olarak yapılıyor.

Bu kapsamda, bugüne kadar 114 bin 546 şantiye, 54 bin 5 büro, 3 bin 363 laboratuvar denetlendi.

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