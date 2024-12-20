Bitlis'te 21 düzensiz göçmen yakalandı
Bitlis'in Tatvan ilçesinde geçen hafta 21 düzensiz göçmen yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Aralık 2024 12:48, Son Güncelleme : 20 Aralık 2024 12:49
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzensiz göçle mücadele çalışmaları sürüyor.
Tatvan'da 14-19 Aralık'ta yürütülen operasyonlarda Afganistan uyruklu 21 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmenler sınır dışı edildi.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen bir şüpheli tutuklandı.