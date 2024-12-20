Bitlis'te 21 düzensiz göçmen yakalandı

Göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen bir şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzensiz göçle mücadele çalışmaları sürüyor.

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