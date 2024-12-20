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Adana merkezli dolandırıcılık operasyonunda 20 tutuklama

Adana merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda, 38 kişiyi yaklaşık 10 milyon lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 23 şüpheliden 20'si tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Aralık 2024 18:20, Son Güncelleme : 20 Aralık 2024 20:00
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Adana merkezli dolandırıcılık operasyonunda 20 tutuklama

Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığınca, motosiklet satma bahanesiyle 38 kişinin "sazan sarmalı" yöntemiyle yaklaşık 10 milyon lira dolandırılması üzerine soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dolandırıcılık olaylarına karışan kişileri yakalamak için araştırma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmayla 23 şüphelinin kimliğini tespit etti.

Zanlıların yakalanması amacıyla Adana, Mersin, Osmaniye, Ankara, İstanbul, Diyarbakır, Erzurum, Hatay, Kahramanmaraş, Konya, Mardin, Muş ve Zonguldak'ta çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 23 zanlı yakalandı, adreslerde 22 cep telefonu, 14 SIM kart ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Ceyhan Adliyesine sevk edilen 23 şüpheliden 20'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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