Uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 6 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma yürüttü.

Teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi, 11 şüpheli yakalandı.

Aramalarda 70 gram sentetik ecza, 38 gram eroin, uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca, av tüfeği, 2 şarjör, 15 mermi ve hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 140 bin lira, bir miktar döviz ve ziynet eşyası ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.