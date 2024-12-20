Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bin 331 personel alınacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bin 331 personel alınacak
12 kuruş birden yükselen dolar rekor tazeledi
12 kuruş birden yükselen dolar rekor tazeledi
'Yenidoğan Çetesi' ile ilişkili hastanelere kayyım görevlendirildi
'Yenidoğan Çetesi' ile ilişkili hastanelere kayyım görevlendirildi
TBMM'de bütçe maratonunda son gün
TBMM'de bütçe maratonunda son gün
Trafikte tartıştığı mimarı öldüren polis tutuklandı
Trafikte tartıştığı mimarı öldüren polis tutuklandı
Ekonomistler yanıtladı: TCMB faiz indirimine gider mi?
Ekonomistler yanıtladı: TCMB faiz indirimine gider mi?
ÖSYM hafta sonu 4 sınav yapacak
ÖSYM hafta sonu 4 sınav yapacak
Kredi kartı sayısında artış! Kişi başı 2 kart düşüyor
Kredi kartı sayısında artış! Kişi başı 2 kart düşüyor
EUS yerleştirme sonuçları açıklandı
EUS yerleştirme sonuçları açıklandı
Hakim ve savcı yardımcılığı sınavının ikincisi hafta sonu gerçekleştirilecek
Hakim ve savcı yardımcılığı sınavının ikincisi hafta sonu gerçekleştirilecek
Erdoğan: Suriyelileri kovmuyoruz, gönüllülük esası önemli
Erdoğan: Suriyelileri kovmuyoruz, gönüllülük esası önemli
Asgari ücret otomotiv sektörü için de önemli
Asgari ücret otomotiv sektörü için de önemli
Taşıt kredisinde son durum: Oranlar geriledi mi?
Taşıt kredisinde son durum: Oranlar geriledi mi?
7 özel eğitim kurumu usulsüzlük nedeniyle süresiz kapatıldı
7 özel eğitim kurumu usulsüzlük nedeniyle süresiz kapatıldı
Savcıya keyfi gözaltı nedeniyle hapis cezası ve meslekten ihraç
Savcıya keyfi gözaltı nedeniyle hapis cezası ve meslekten ihraç
'Türkşeker'e acilen personel alımı yapılmalı'
'Türkşeker'e acilen personel alımı yapılmalı'
Yabancı futbolcularda 510 Milyon dolar yazık değil mi?
Yabancı futbolcularda 510 Milyon dolar yazık değil mi?
Trafikteki araç sayısı 31 milyonu geçti
Trafikteki araç sayısı 31 milyonu geçti
Araç muayenelerinde o zorunluluk kalkıyor
Araç muayenelerinde o zorunluluk kalkıyor
'Altay bebeği tarım ilacı öldürmüş'
'Altay bebeği tarım ilacı öldürmüş'
Motorine zam geliyor
Motorine zam geliyor
Okullara yılbaşı kutlama yasağı
Okullara yılbaşı kutlama yasağı
Davutoğlu: AK Parti'den kopmadım, Cumhurbaşkanı çağırırsa giderim
Davutoğlu: AK Parti'den kopmadım, Cumhurbaşkanı çağırırsa giderim
BOTAŞ, 30'u engelli 262 personel alacak
BOTAŞ, 30'u engelli 262 personel alacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı duygulandıran hediye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı duygulandıran hediye
Organize suç örgütlerine 'Hücre' operasyonu: 38 gözaltı
Organize suç örgütlerine 'Hücre' operasyonu: 38 gözaltı
Bakanlıklar ve Danıştay'a personel alımı ilanı yayınlandı
Bakanlıklar ve Danıştay'a personel alımı ilanı yayınlandı
TBMM'de 'Uludere' tartışması
TBMM'de 'Uludere' tartışması
İngiltere'de kaybolan Türk profesörün cansız bedenine ulaşıldı
İngiltere'de kaybolan Türk profesörün cansız bedenine ulaşıldı
13 bin 561 öğrenci doktoralı! İşte en çok doktora mezunu veren üniversiteler
13 bin 561 öğrenci doktoralı! İşte en çok doktora mezunu veren üniversiteler
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Asgari ücret otomotiv sektörü için de önemli

2024 yılında otomotiv sektöründeki gelişmeleri değerlendiren Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ Üst Yöneticisi Ali Haydar Bozkurt, yeni yıla dair öngörülerini açıkladı. Her sektörde olduğu gibi asgari ücret artış oranının otomotiv sektörünü de etkileyeceğini belirten Bozkurt, her koşulda otomotiv pazarının 1 milyonun altına düşmesinin zor olduğunu ifade etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Aralık 2024 13:00, Son Güncelleme : 20 Aralık 2024 15:26
Yazdır
Asgari ücret otomotiv sektörü için de önemli

Geride bırakmaya hazırlandığımız yılda otomotiv sektöründe yaşananlara dair açıklamalarda bulunan ve asgari ücret artışının tüketim davranışı üzerindeki etkilerine değinen Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ CEO'su Ali Haydar Bozkurt, "Türkiye'deki nüfus ve mobilite ihtiyacı düşünüldüğünde, bundan sonraki dönemde pazarın 1 milyonun altına düşmesinin zor olduğunu öngörüyoruz" dedi.

Markaların elinde yeterli sayıda araç bulunmasından ötürü rekabet yoğun bir dönemin kendilerini beklediğini belirten Bozkurt, 2024'ün ilk 3 ayında ÖTV muaf araçların satışlarıyla hızlı başlayan pazarın GSR II yönetmeliklerinin devreye alınmasıyla farklı bir döneme girdiğini anlattı: "2023 yılını Türkiye otomotiv pazarı 1 milyon 232 bin adetle kapatmıştı. 2024'ün de geçtiğimiz sene ile paralel bir adette sonuçlanacağı görünüyor. Böylece krediye ulaşmadaki mevcut zorluklara ve maliyetlere rağmen rekor bir seyir olduğunu söyleyebiliriz" diye konuştu.

Asgari ücret artışı ve enflasyonla mücadele

2024 yılına dair satış adetlerinin kendilerine bir kez daha mobilitenin gerçek bir ihtiyaç olduğunu gösterdiğini dile getiren Bozkurt, enflasyonla mücadelenin yoğun şekilde devam edeceği 2025 yılında, asgari ücret artışının pek çok konuda belirleyici olacağını ifade etti: "Ocak ayında asgari ücret artış oranı, birçok sektör gibi otomotiv sektörü için de belirleyici faktörlerden biri olarak öne çıkıyor. Artış miktarı, tüketicilerin harcama potansiyelleri üzerinde belirleyici bir etkiye sahip olacak."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber