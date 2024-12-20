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Eski eşi hakkında konuşan akrabasını öldürdü

Antalya'da İlker Sever adlı kişi, boşandığı ancak birlikte yaşamaya devam ettiği kişi hakkında dedikodu yaptığını öne sürdüğü akrabasını öldürdü. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Sever'in Kepez ilçesindeki ormanda olduğunu belirledi. Sever "haksız tahrik" indirimi ile 17 yıl hapisle cezalandırıldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 20 Aralık 2024 13:58, Son Güncelleme : 20 Aralık 2024 14:00
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Eski eşi hakkında konuşan akrabasını öldürdü

Kepez ilçesi Göksu Mahallesi Suphi Türel Caddesi'nde aervis şoförlüğü yapan İlker Sever, boşandığı ancak birlikte yaşamaya devam ettiği S.P. hakkında dedikodu yaptığını öne sürdüğü uzaktan akrabası Cihan Akın Güler ile parkta buluştu.

Burada, taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle İlker Sever, yanındaki ruhsatsız tabanca ile Cihan Akın Güler'e 5 kez ateş etti.

Mermilerin 4'ü sırtına, diğeri sağ bacağına isabet eden Güler, yere yığıldı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Güler hayatını kaybetti. İlker Sever ise olay yerinden kaçtı.

ORMANDA YAKALANDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Sever'in Kepez ilçesindeki ormanda olduğunu belirledi.

Operasyon düzenleyen ekipler, İlker Sever'i yakaladı. Emniyetteki sorgusunda; cinayeti namus için işlediğini söyleyen Sever, tabancayı D-400 kara yolu Serik Caddesi'ndeki Cırnık Köprüsü üzerinden Düden Çayı'na attığını söyledi.

Ekipler, alanda yaptıkları aramalarda tabancayı bulamadı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ilker Sever, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

"ATEŞ ETMESEM, O BANA EDECEKTİ"

Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, sanık ve taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık Sever savunmasında, "Yaşanan olaydan dolayı pişmanım. Benim eşim hakkında ilişki iddiası oldu ve bu yönde dedikodu çıkardı. Sosyal medya hesabında canlı yayında eşim hakkında hakaret etti. Bu eylemlerine devam etmesi sonucu olay meydana geldi." dedi.

Konuşmak için buluştuğunu öne süren sanık, "'Sana etek mi giydireyim, bunu mu istiyorsun' dedi, silahına davrandı. Ateş etmesem, o bana ateş edecekti" ifadesinde bulundu.

"HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ"

Mahkeme heyeti, "Kasten adam öldürme" suçundan ömür boyu hapis cezası ile yargılanan Sever'in "haksız tahrik" hükümlerinden yararlanmasına, cezasının 17 yıla düşürülmesine, ayrıca ruhsatsız silah taşımaktan bir yıl 6 ay hapsine karar verdi.

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