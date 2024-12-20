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Hakim ve savcı yardımcılığı sınavının ikincisi hafta sonu gerçekleştirilecek

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hakim ve savcı yardımcılığı uygulaması çerçevesinde düzenlenen ikinci sınavın bu hafta sonu yapılacağını açıkladı. Yargı sistemine nitelikli personel kazandırmayı amaçlayan bu sınav, birçok adayın geleceğini şekillendirecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Aralık 2024 15:00, Son Güncelleme : 20 Aralık 2024 15:30
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Hakim ve savcı yardımcılığı sınavının ikincisi hafta sonu gerçekleştirilecek

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç,, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hakim ve savcıların kürsüye daha donanımlı ve güçlü çıkmaları için hayata geçirilen hakim ve savcı yardımcılığı sistemi kapsamında ikinci sınavların cumartesi ve pazar günü iki oturumda yapılacağını ifade etti.

Sınava, 28 bin 187 adli yargı, 11 bin 395 idari yargı olmak üzere toplam 39 bin 582 hakim ve savcı yardımcısı adayının gireceğini belirten Tunç, şunları kaydetti:

"Sınav sonucunda 850 adli yargı, 50 idari yargı, 100 avukatlıktan geçiş olmak üzere 1000 hakim ve savcı yardımcısı alımı yapacağız. Hakim ve savcı yardımcısı olmaya hak kazananlar, 1 yılı Türkiye Adalet Akademisi'nde, 2 yılı ise usta çırak ilişkisi içerisinde tecrübeli hakim ve savcılarımızın yanında eğitim görerek mesleklerine daha iyi hazırlanacaklar. Hayallerindeki mesleğe kavuşmak için ter dökecek tüm adaylarımıza başarılar diliyorum. Allah zihin açıklığı versin."

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