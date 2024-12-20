TUS 2. Dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı
2024-TUS 2. Dönem Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı. Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 20 Aralık 2024 tarihinde saat 15.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Aralık 2024 15:03, Son Güncelleme : 20 Aralık 2024 15:14
2024-TUS 2. Dönem Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
5-11 Aralık 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan 2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2024-TUS 2. Dönem) ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 20 Aralık 2024 tarihinde saat 15.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.
Ek yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
2024-TUS 2.Dönem Ek Yerleştirme Sonuçları
2024-TUS 2.Dönem Ek Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler