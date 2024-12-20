Bakan Şimşek: Umman'la mutabakat zaptı imzalandı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Umman temaslarıyla ilgili paylaşım yaptı.

Şimşek, sosyal medya hesabındaki açıklamasında şunları kaydetti:

"Türkiye-Umman Karma Ekonomik Komisyonu toplantısında; ticaret, yatırım, sanayi, turizm, ulaştırma ve tarım gibi pek çok alanda yol haritasını oluşturan mutabakat zaptını imzaladık.

Türkiye ile Körfez İşbirliği Konseyi arasında planlanan serbest ticaret anlaşmasının hızlandırılması konusunda anlaştık.

Her iki ülkenin özel sektör temsilcileriyle yatırım ve ticaret fırsatlarını değerlendirdiğimiz verimli görüşmeler de gerçekleştirdik."