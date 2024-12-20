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Önder Kahveci: Tüm kamu çalışanlarını kapsayacak bir düzenleme yapılmalı

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci; "Kamu görevlilerinin özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik yapılacak her türlü değişikliğin olumlu olmakla birlikte, memurların bütününe yansımayacak düzenlemeler sorun çözmek yerine adaletsizlikleri pekiştirmekte, bu nedenle yalnızca sınırlı bir kesim yerine bütün kamu çalışanlarına yönelik bir düzenlemeye gidilmesi yerinde olacaktır." dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Aralık 2024 15:37, Son Güncelleme : 20 Aralık 2024 15:45
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Önder Kahveci: Tüm kamu çalışanlarını kapsayacak bir düzenleme yapılmalı

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde;

KAMU ÇALIŞANLARININ TAMAMINI KAPSAYACAK BİR DÜZENLEME YAPILMALIDIR

Aralık ayı başında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlanan ve merkez kariyer uzmanları ile müfettiş unvanlarındaki personelin maaşlarına yeni düzenlemeler getiren kanun teklifine ilişkin düşünce ve önerilerimizi görüşmeler esnasında dile getirmiştik.

Bu çerçevede kamu görevlilerinin özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik yapılacak her türlü değişikliğin olumlu olmakla birlikte, memurların bütününe yansımayacak düzenlemelerin sorun çözmek yerine adaletsizlikleri pekiştireceğini, bu nedenle yalnızca sınırlı bir kesim yerine bütün kamu çalışanlarına yönelik bir düzenlemeye gidilmesinin yerinde olacağını ifade etmiştik. Belli meslek ve unvan gruplarına yönelik olarak önceki tarihlerde yapılan pek çok düzenlemenin kamuda ücret adaletine darbe vurduğunu, maaş sistemini içinden çıkılamaz bir hale soktuğunu da ayrıca vurgulamıştık.

Özellikle benzer nitelikleri haiz kamu çalışanlarından bir bölümünü gözetip diğerlerini göz ardı eden yaklaşımların amaca hizmet etmekten uzak olduğunu da ısrarla dile getirmiş, özel düzenlemelernedeniyle zaman içinde mağdur hale gelen başta mühendis ve avukatların yaşadığı sorunların çözülmesi gerektiğini belirtmiştik.

Teklife ilişkin itirazlarımız ve kamu görevlilerinin bütününe yönelik bir düzenleme beklentileri ortadayken, kamuoyunda bahse konu yasa teklifinin, 24 Aralık Salı günü TBMM Genel Kurulu'nda gündeme taşınacağı yolunda haberler yer almaktadır.

İlgili teklife ilişkin görüşlerimiz açık ve nettir:

Kamu çalışanlarının ve emeklilerin tamamının maaşlarına ve özlük haklarına ilişkin sorunlar hat safhaya çıkmıştır. Kamu görevlilerinin sorunları bütüncül bir yaklaşımla ele alınmalıdır. Belli meslek ve unvanlara yönelik yapılacak münferit düzenlemeler sorun çözücü nitelikte değildir.

Bu nedenle, bir düzenleme yapılacaksa;
İyileştirmenin merkez ve taşra ayrımı yapılmaksızın bütün uzmanlara ve memurlara yönelik olarak yapılması,
Mühendis ve avukatların beklentilerine cevap verilmesi,
Hükümetin sözü olan ve 2023 yılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararında da yer alan 1. dereceye gelen bütün kamu görevlilerinin ek gösterge rakamlarının 3600 olarak belirlenmesi,
2023 yılında ödenmeye başlanan ilave ek ödemenin emekli maaşlarına yansıtılması ve
Yardımcı Hizmetler Sınıfı personelinin Genel İdare Hizmetleri Sınıfına geçirilmesi başta olmak üzere memurlarımızın genelini ilgilendiren sorunlarının düzenlemeye dahil edilmesi zorunludur.

Milletimizin vicdanının sesi olan Yüce Meclisin üyelerinin kamu vicdanını rahatlatacak düzenlemelerle aileleriyle birlikte 25 milyona ulaşan büyük memur ve emekli camiasını mutlu edeceğine inanıyor, TBMM'den yeni yıl öncesinde kamu çalışanlarımızın bütününe yönelik bir müjde bekliyoruz.

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