Yerli malı haftasında Bayraktar TB2'ye miniklerden büyük övgü
Türkiye'nin ilk milli SİHA'sı ve en fazla ülke tarafından tercih edilen SİHA ünvanlarına sahip Bayraktar TB2, ilkokul öğrencisinin sunumuyla izleyenleri gururlandırdı. İstanbul'da yerli malı haftası etkinliğinde konuşan öğrenci, Bayraktar TB2'nin başarılarını anlattı ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'a teşekkür etti.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Aralık 2024 15:46, Son Güncelleme : 20 Aralık 2024 16:00
Öğrenci, TB2'nin 1 milyon saat uçuşla dünya rekoru kırdığını ve Ukrayna, Azerbaycan, Libya, Suriye ve Afrika'da önemli görevler üstlendiğini belirtti. Ayrıca, 30 yıllık Karabağ Savaşı'nı 44 günde tamamlayarak büyük bir zafer kazandığını vurguladı. Türkiye'nin yerli ve milli silahlarıyla dışa bağımlılığını azaltarak dünya SİHA pazarının %65'ine hakim olduğunu ifade etti.
Bu başarıda Selçuk Bayraktar ve ekibinin büyük payı olduğunu söyleyen öğrenci, Bayraktar TB2'nin Türk havacılık tarihinde birçok ilke imza attığını da ekledi.