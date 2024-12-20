'Dur' ihtarına uymayan motosikletliyi öldürmekten yargılanan polise 25 yıl hapis

Gebze 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ikinci duruşmasına, tutuklu sanık İ.S. ile müşteki Ş.U, Z.U, S.U, M.U. ve G.B. ile tanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen sanık İ.S, ölen K.U'nun ailesine başsağlığı diledi. Elim kazada taraf olmak istemediğini, olay nedeniyle pişman olduğunu söyleyen İ.S, tutukluluk halinin kalkmasını istedi.

Sanık avukatı Burak Uluköylü da iddia makamının mütalaasına katılmadıklarını, ayrıntılı şekilde savunma dilekçelerini tekrar edeceklerini belirterek, gerek iddianamedeki gerekse mütalaadaki olayın oluş şekline dair anlatımları kabul etmediklerini kaydetti.

Söz alan bazı müştekiler ve vekilleri, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

İ.S'nin son sözleri ile taraf avukatlarının beyanlarının alınmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın "olası kastla öldürme" suçundan 25 yıl hapisle cezalandırılmasını kararlaştırdı.

Duruşmanın ardından gazetecileri açıklama yapan müdafi avukatı Azad Ölmez, kararla ilgili takdirin mahkemede olduğunu ifade ederek, itirazlarını yapacaklarını belirtti.

- Olay

Gebze ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde 13 Eylül'de K.U. (21), kullandığı plakasız motosikletle polis ekiplerinin "Dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başlamıştı.

Motosikletini polisin üzerine sürdüğü iddia edilen K.U, kovalamaca sırasında polis tarafından açılan ateş sonucu yaralanarak düşmüştü.

Ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, müdahaleye rağmen kurtarılamamış, gözaltına alınan polis memuru İ.S. tutuklanmıştı.