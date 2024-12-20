Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplar ve fikstür belirlendi
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup müsabakalarının fikstürü belli oldu. İlk karşılaşmalar 7-8-9 Ocak, ikinci maçlar 4-5-6 Şubat ve üçüncü müsabakalar 25-26-27 Şubat'ta oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki tesislerinde çekilen grup kuralarının ardından maç programı da belirlendi.
Gruplarda ilk karşılaşmalar 7-8-9 Ocak, ikinci maçlar 4-5-6 Şubat ve üçüncü müsabakalar 25-26-27 Şubat'ta oynanacak.
Maç programı şöyle:
- A Grubu
1. Maçlar:
Trabzonspor-Corendon Alanyaspor
MKE Ankaragücü-İskenderunspor
Solwie Energy Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor
2. Maçlar:
İskenderunspor-Trabzonspor
Corendon Alanyaspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük
Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü
3. Maçlar:
Trabzonspor-Çaykur Rizespor
MKE Ankaragücü-Corendon Alanyaspor
Solwie Energy Fatih Karagümrük-İskenderunspor
- B Grubu
1. Maçlar:
Kasımpaşa-Fenerbahçe
Erzurumspor FK-Göztepe
Gaziantep FK-Uğur Okulları İstanbulspor
2. Maçlar:
Fenerbahçe-Erzurumspor FK
Uğur Okulları İstanbulspor-Kasımpaşa
Göztepe-Gaziantep FK
3. Maçlar:
Gaziantep FK-Fenerbahçe
Kasımpaşa-Göztepe
Erzurumspor FK-Uğur Okulları İstanbulspor
- C Grubu
1. Maçlar:
Galatasaray-RAMS Başakşehir
ikas Eyüpspor-Boluspor
Ahlatcı Çorum FK-TÜMOSAN Konyaspor
2. Maçlar:
Boluspor-Galatasaray
RAMS Başakşehir-Ahlatcı Çorum FK
TÜMOSAN Konyaspor-ikas Eyüpspor
3. Maçlar:
Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor
ikas Eyüpspor-RAMS Başakşehir
Ahlatcı Çorum FK-Boluspor
- D Grubu
1. Maçlar:
Net Global Sivasspor-Beşiktaş
Kırklarelispor-Sipay Bodrum FK
Onvo Antalyaspor-Kocaelispor
2. Maçlar:
Beşiktaş-Kırklarelispor
Kocaelispor-Net Global Sivasspor
Sipay Bodrum FK-Onvo Antalyaspor
3. Maçlar:
Onvo Antalyaspor-Beşiktaş
Net Global Sivasspor-Sipay Bodrum FK
Kırklarelispor-Kocaelispor