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Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplar ve fikstür belirlendi

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup müsabakalarının fikstürü belli oldu. İlk karşılaşmalar 7-8-9 Ocak, ikinci maçlar 4-5-6 Şubat ve üçüncü müsabakalar 25-26-27 Şubat'ta oynanacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Aralık 2024 16:36, Son Güncelleme : 20 Aralık 2024 16:38
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Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplar ve fikstür belirlendi

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki tesislerinde çekilen grup kuralarının ardından maç programı da belirlendi.

Gruplarda ilk karşılaşmalar 7-8-9 Ocak, ikinci maçlar 4-5-6 Şubat ve üçüncü müsabakalar 25-26-27 Şubat'ta oynanacak.

Maç programı şöyle:

- A Grubu

1. Maçlar:

Trabzonspor-Corendon Alanyaspor

MKE Ankaragücü-İskenderunspor

Solwie Energy Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor

2. Maçlar:

İskenderunspor-Trabzonspor

Corendon Alanyaspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük

Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü

3. Maçlar:

Trabzonspor-Çaykur Rizespor

MKE Ankaragücü-Corendon Alanyaspor

Solwie Energy Fatih Karagümrük-İskenderunspor

- B Grubu

1. Maçlar:

Kasımpaşa-Fenerbahçe

Erzurumspor FK-Göztepe

Gaziantep FK-Uğur Okulları İstanbulspor

2. Maçlar:

Fenerbahçe-Erzurumspor FK

Uğur Okulları İstanbulspor-Kasımpaşa

Göztepe-Gaziantep FK

3. Maçlar:

Gaziantep FK-Fenerbahçe

Kasımpaşa-Göztepe

Erzurumspor FK-Uğur Okulları İstanbulspor

- C Grubu

1. Maçlar:

Galatasaray-RAMS Başakşehir

ikas Eyüpspor-Boluspor

Ahlatcı Çorum FK-TÜMOSAN Konyaspor

2. Maçlar:

Boluspor-Galatasaray

RAMS Başakşehir-Ahlatcı Çorum FK

TÜMOSAN Konyaspor-ikas Eyüpspor

3. Maçlar:

Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor

ikas Eyüpspor-RAMS Başakşehir

Ahlatcı Çorum FK-Boluspor

- D Grubu

1. Maçlar:

Net Global Sivasspor-Beşiktaş

Kırklarelispor-Sipay Bodrum FK

Onvo Antalyaspor-Kocaelispor

2. Maçlar:

Beşiktaş-Kırklarelispor

Kocaelispor-Net Global Sivasspor

Sipay Bodrum FK-Onvo Antalyaspor

3. Maçlar:

Onvo Antalyaspor-Beşiktaş

Net Global Sivasspor-Sipay Bodrum FK

Kırklarelispor-Kocaelispor

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