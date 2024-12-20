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112'yi 8 bin 500 kez gereksiz arayan kişiye para cezası

Van'ın Edremit ilçesinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni bu yıl 8 bin 500 kez gereksiz yere arayarak meşgul eden kişiye, 'Kabahatler Kanunu' kapsamında idari para cezası kesildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Aralık 2024 17:40, Son Güncelleme : 20 Aralık 2024 17:48
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112'yi 8 bin 500 kez gereksiz arayan kişiye para cezası

Van'da 2020'de kurulan 112 Acil Çağrı Merkezi, sağlık, jandarma, itfaiye, orman ve AFAD ile ilgili çağrılara tek bir numara ve merkezden hizmet veriyor.

Bu yıl 1 milyon 370 bin çağrının cevaplandığı merkezde görevli "çağrı karşılayıcılar", gereksiz aramaları süzerek gerçek çağrıların ilgili birimlere yönlendirilmesini sağlıyor.

Kentte meydana gelen olaylara en kısa sürede müdahale edilmesini sağlayan görevliler, en çok asılsız ihbarlar ve gereksiz çağrılar nedeniyle zorlanıyor.

Bu yıl 112 Acil Çağrı Merkezi'ni 8 bin 500 kez arayarak gereksiz yere meşgul eden kişiye "Kabahatler Kanunu" kapsamında idari para cezası uygulandı.

Merkez müdür vekili Banu Yeğinaltay, gazetecilere, gereksiz çağrıların acil durumlara müdahaleyi geciktirdiğini söyledi.

Yeğinaltay, "7 paydaş kurumlarımızla hizmetimizi devam ettirmekteyiz. 2020'den bu yana 6 milyon 772 bin çağrı meydana geldi. Bunların 5 milyon 672 bini asılsız, 1 milyon 100 bini ise gerçek çağrıdan oluşuyor. 2020 yılında yüzde 83'lük bir asılsız çağrımız mevcuttu. Gerek çocuklara, gerek yetişkinlere yaptığımız tanıtım ve faaliyetlerimizle bunu yüzde 80'lere indirdik." dedi.

Vatandaşların çağrı merkezini gereksiz yere meşgul etmemesini isteyen Yeğinaltay, şunları kaydetti:

"Bu yıl 1 milyon 370 bin çağrı aldık, 1 milyon 100 bini asılsız, 270 bini ise asıllı çağrı olarak değerlendirilmekte. Anne ve babalara sesleniyoruz, çocukların 112'yi gereksiz yere aramamaları gerekiyor. 112 sadece acil durumlarda aranması gerekiyor. Çünkü o sırada kalp krizi geçiren bir vatandaşın akrabamız olmadığını bilemeyiz ve çocuk orada dalga geçerken arkada gerçekten hayat sınavını veren bir insanın çağrısını bekletmiş olacağız."

Özellikle çocukların acil çağrı hattını meşgul ettiğini dile getiren çağrı merkezi çalışanı Seher Tunçtan ise "Bazen telefonları bozulan vatandaşlar arayıp meşgul edebiliyorlar. Onun dışında yemek siparişi verenler oluyor. Bazen bunu dalga amaçlı kullananlar oluyor. Özellikle hafta sonları çocuklar çok arıyor. Maalesef bir vatandaşımız var. Sisteme en son baktığımızda bir yıl boyunca 8 bin 500 defa burayı arayarak hattı meşgul etmiş." diye konuştu.

Eray Karaderili de "Genelde yaz dönemlerinde asılsız aramalar çoğalıyor. Boğulma vakalarının çok olmasından dolayı vatandaşlarımız göl üzerindeki poşet ve çöpleri ceset sanıp arayabiliyorlar. Sahil güvenlik olarak seferber oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni 8 bin 500 kez arayarak meşgul eden kişiye, "Kabahatler Kanunu" kapsamında idari para cezası uygulandığı belirtildi.

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