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ABD açıkladı: DEAŞ lideri Ebu Yusuf Suriye'de öldürüldü

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'nin Deyrizor ilinde düzenlenen hava saldırısında DAEŞ lideri Ebu Yusuf dahil 2 kişinin öldürüldüğünü bildirdi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 20 Aralık 2024 19:18, Son Güncelleme : 20 Aralık 2024 19:29
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ABD açıkladı: DEAŞ lideri Ebu Yusuf Suriye'de öldürüldü

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, Deyrizor ilinde düzenlenen hava saldırsında DAEŞ lideri Ebu Yusuf dahil 2 kişinin öldürüldüğü bildirildi. Açıklamada, "Bu hava saldırısı CENTCOM'un bölgedeki ortakları ile birlikte teröristlerin sivillere ve askeri personele yönelik saldırı planlama, organize etme ve gerçekleştirme çabalarını bozma ve etkisiz hale getirme konusunda süregelen kararlılığının bir parçasıdır. Bu saldırı daha önce Suriye rejimi ve Ruslar tarafından kontrol edilen bir bölgede gerçekleştirilmiştir" denildi.

"Saldırgan bir şekilde hedef alacağız"

CENTCOM Komutanı General Michael Erik Kurilla ise ABD'nin DAEŞ'in Suriye'deki mevcut durumdan faydalanmasına ve yeniden yapılanmasına izin vermeyeceğini vurgulayarak, "DAEŞ'in şu anda Suriye'deki tesislerde tutulan 8 binden fazla mensubunu gözaltından kaçırma niyeti var. Suriye dışında operasyonlar yürütmeye çalışanlar da dahil olmak üzere bu liderleri ve ajanları saldırgan bir şekilde hedef alacağız" dedi.

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