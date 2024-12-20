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İlkokul öğrencileri 'ev işlerini' öğreniyor

Edirne'de ilkokul öğrencileri Günlük Yaşam Becerileri Evi'ndeki atölyelerde ev işlerini öğreniyor. Günlük Yaşam Becerileri Evi'ndeki atölyelerde, çocuklara perde takma, ütü, temizlik ve dikiş yapma gibi çeşitli beceriler kazandırılıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Aralık 2024 20:40, Son Güncelleme : 20 Aralık 2024 21:10
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İlkokul öğrencileri 'ev işlerini' öğreniyor

Edirne Valisi Yunus Sezer himayelerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında Şehit Asım İlkokulu ek binasında Günlük Yaşam Becerileri Evi oluşturuldu.

Ek bina, oda oda hazırlanarak kimi odaya ütü masası, kimi odaya dikiş makinesi konuldu. Bazı bölümler mutfak bir kısmı da marangozhane gibi tasarlandı.

Burada eğitim alan ilkokul öğrencilerine, perde takma, ütü, temizlik ve dikiş yapma gibi çeşitli beceriler kazandırılıyor.

- "Öğrencilerimiz pratik yapma fırsatı buluyor"

Edirne Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, AA muhabirine, proje kapsamında eğitim alan çocukların günlük yaşam becerileri kazandığını söyledi.

Öğrencilere günlük yaşamlarını kolaylaştıracak eğitimler verdiklerini belirten Yılmaz, "Günlük Yaşam Becerileri Atöylesi'nde çocuklarımız perde nasıl asılır, çamaşır nasıl katlanır, yatak nasıl düzeltilir, ütü nasıl yapılır gibi becerileri elde ediliyor. Neşeli Mutfak Atölyesi'nde ise öğrencilerimiz pratik yapma fırsatı buluyor. Minik Marangozlar Atölyesi'nde çocuklarımız el aletlerini tanıyıp nasıl kullanacaklarını öğreniyor. Pratik El Becerileri Atölyesi'nde ise dikiş yapıp, kıyafet modeli ortaya çıkarma çalışmalarımız oluyor." dedi.

- 1000'i aşkın öğrenci çalışmalara katıldı

Yılmaz, Günlük Yaşam Becerileri Evi'ne 30 okulun ziyarette bulunduğunu anlatarak, 1000'i aşkın ilkokul öğrencisinin çalışmalara katıldığını dile getirdi.

Resmi ve özel tüm okulların projeye dahil olduğunu ve randevu sistemiyle katılım sağladıklarını aktaran Yılmaz, "Bu çalışmalar bir taraftan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli sisteminin eğitim çıktılarına ulaşmamızı kolaylaştırırken bir taraftan da Bakanlığımızın Yaşam Becerileri Projesi'ndeki çıktıları elde etmemizi sağlıyor. Öğrencilerimizin bir taraftan günlük yaşam sürdürülürken verilen hizmetleri öğrenmeleri bir taraftan da aileleriyle ilgili ev işlerinde empati yapmaları hedefleniyor." diye konuştu.

Çocukların eski dönemlere göre daha fazla kapalı ortamda, evlerde zaman geçirdiğine değinen Yılmaz, öğrencilerin aldıkları eğitimle yaşamın içerisinde yer aldıklarını kaydetti.

- "Öğrencilerimiz evde annesine yardımcı oluyor"

Neşeli Mutfak Atölyesi Sorumlusu öğretmen Asya Koç ise atölyelerde öğrencilere basit düzeydeki günlük yaşam becerisi eğitimi verdiklerini söyledi.

Öğrencilerin masa düzeni kurmayı, sofra toplamayı, bulaşık makinasına tabak çanak yerleştirmeyi öğrendiğini ifade eden Koç, "Günlük yaşam becerilerini edinen öğrencimiz evde annesine yardımcı oluyor. Kurabiye, kek yapıyoruz, turşu kuruyoruz. Burada çocuklarla hem öğrenip hem de eğlenerek eğlenceli vakit geçiriyoruz." dedi.

Pratik El Becerileri Atölyesi Sorumlusu öğretmen Semra Özer da öğrencileri dikiş makinasıyla tanıştırdıklarını, günlük yaşamla ilgili en basitinden düğme dikmeyi öğrettiklerini belirterek, "Çocuklar ileriki yaşlarında, üniversitede ve hayatlarında ihtiyaç duyacakları tüm gereksinimlerini bu atölyelerde kazanmış oluyorlar." ifadelerini kullandı.

İlkokul 4. sınıf öğrencisi Ada Nil Yenilmez ise atölyede yemek masası kurmayı ve toplamayı, kurabiye yapmayı öğrendiğini söyledi.

Atölyede gelmeden önce ev işlerini çok yapmadığını anlatan Yenilmez, bundan sonra annesine ev işlerine yardımcı olacağını ifade etti.

Öğrencilerden Kuzey Ustabaşı da oda toplamayı, ütü yapmayı öğrendiğini ve her atölyede yeni beceriler kazandığını anlattı.

Öğrencilerden Yavuz Kağan Oy ise atölyelerde öğrendikleri sayesinde ailesine ve işlerinde daha fazla yardımcı olacağını kaydetti.

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