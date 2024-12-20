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Kalp krizi geçiren Vali, anjiyo tedavisi ile sağlığına kavuştu

Ağrı Valisi Mustafa Koç, geçirdiği kalp krizi sonrası yapılan anjiyo tedavisiyle sağlığına kavuştuğunu belirterek teşekkür mesajı yayımladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 20 Aralık 2024 21:50, Son Güncelleme : 20 Aralık 2024 22:33
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Kalp krizi geçiren Vali, anjiyo tedavisi ile sağlığına kavuştu

Ağrı Valisi Mustafa Koç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kadere ve kazaya iman etmiş olarak, yavrularıma biraz daha babalık yapmama müsaade eden Rabbime şükürler olsun. Yaşadığım rahatsızlık sürecinde arayarak, sorarak, gelerek, mesaj atarak, selam göndererek, hepsinden önemlisi uzakta yakında, tanıdığım tanımadığım derdimle dertlenip dualarını eksik etmeyen herbir büyüğümden, hemşehrimden, dostumdan, gardaşımdan, yüreği güzel yavrulardan, tadavi sürecimi titiz ve başarılı bir şekilde takip eden Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki her kademedeki sağlık çalışanlarımızdan Allah razı olsun. Rahatsızlığımdan dolayı cevap veremediklerim haklarını helal etsinler. Allah'ın izniyle, verdiği ömür süresince kutlu devletimize, yüce milletimize ve Ağrılı hemşerilerimize hizmete devam edeceğiz inşallah. Rabbim herkesi korusun."ifadelerini kullandı.

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