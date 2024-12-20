Usulsüz Yurtdışı Öğrenim Kredisi alan 14 kişi tutuklandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü, bazı kişilerin usulsüz yurt dışı kredi desteği aldığı iddiasıyla Savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, KYK'dan Usulsüz Yurtdışı Öğrenim Kredisi alan şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; yurtdışı eğitim müşavirliklerince düzenlenmiş gibi gösterilen sahte belgelerle usulsüz şekilde yurt dışı eğitim kredi desteğine başvuran, çoğunluğu lisans mezunu dahi olmayan, yurt dışı giriş çıkış kaydı bulunmayan ve bu suretle yurtdışında doktora yapıyor gibi kredi desteği alan 19 şüpheli tutuklanma talebiyle, 2 şüpheli ise adli kontrol talebiyle bugün Sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Sulh ceza hakimliğince 14 şüpheli hakkında tutuklama, 7 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.